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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Net Global Sivasspor maçı öncesi büyük tehlike!

Fenerbahçe'de Net Global Sivasspor maçı öncesi büyük tehlike!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Net Global Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi Kanarya'da ortaya çıkan o sıkıntı, Teknik Direktör Jose Mourinho'yu endişelendiriyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 13:16
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Fenerbahçe'de Net Global Sivasspor maçı öncesi büyük tehlike!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de Net Global Sivasspor maçı öncesi büyük tehlike!

Ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Kanarya'da bu mücadele hayati önem taşıyor.

Fenerbahçe'de Net Global Sivasspor maçı öncesi büyük tehlike!

Sarı-lacivertlilerde karşılaşma öncesi ortaya çıkan o sorun ise Teknik Direktör Jose Mourinho'yu düşündürüyor.

Fenerbahçe'de Net Global Sivasspor maçı öncesi büyük tehlike!

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesinde 6 isim kart ceza sınırında. Sarı-lacivertli takımda 3'er sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde iç sahadaki Bellona Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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