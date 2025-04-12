Fenerbahçe'de Net Global Sivasspor maçı öncesi büyük tehlike!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Net Global Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi Kanarya'da ortaya çıkan o sıkıntı, Teknik Direktör Jose Mourinho'yu endişelendiriyor. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesinde 6 isim kart ceza sınırında. Sarı-lacivertli takımda 3'er sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde iç sahadaki Bellona Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.
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