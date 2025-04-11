TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den savunma operasyonu! 7 isimden 3'ü gidecek

YUSUF AKÇİÇEK: Mourinho'nun çok beğendiği ve üzerinde durduğu 19 yaşındaki genç stoper en az bir sezon daha takımda tutulacak.

Genç futbolcu için kulübe 2 resmi teklif geldi. Konuşulan rakam ise 20 milyon Euro.. Ancak Ferdi Kadıoğlu'nda olduğu gibi Yusuf'tan en az bir yıl daha kalması istenecek.