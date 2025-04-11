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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den savunma operasyonu! 7 isimden 3'ü gidecek

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den savunma operasyonu! 7 isimden 3'ü gidecek

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de stoper için planlama yapıldı. Kanarya sezonun bitmesini beklemeden savunma hattını oluşturacak. Savunmadaki 7 isimden 3'ü ile yollar ayrılacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den savunma operasyonu! 7 isimden 3'ü gidecek

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu için önceliği savunma hattına verdi. Bu mevkide kapsamlı bir yapılanmaya gidecek sarı-lacivertli yönetim stoper rotasyonunu büyük ölçüde netleştirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den savunma operasyonu! 7 isimden 3'ü gidecek

Sabah'ta yer alan habere göre; Savunma hattındaki sakatlıklardan çok çeken Kanarya'da hedef, daha güçlü, daha derin ve daha dayanıklı bir defans oluşturmak. İşte Fenerbahçe'nin "Stoper Operasyonu" kapsamında planladığı isimler ve gelişmeler:

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den savunma operasyonu! 7 isimden 3'ü gidecek

MİLAN SKRİNİAR: Fenerbahçe ara transferde Fransız ekibi Paris Saint Germain'den kiraladığı Slovak oyuncunun bonservisini almak için çalışmalara başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den savunma operasyonu! 7 isimden 3'ü gidecek

Yeni sezon için hedeflenen stoper rotasyonunda en önemli parça 30 yaşındaki yıldız olacak. Onun liderliğinde defans hattı oluşturulacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den savunma operasyonu! 7 isimden 3'ü gidecek

DİEGO CARLOS: Skriniar gibi ara transferde alınan oyuncu yaşadığı sakatlık nedeniyle henüz kendisini gösteremedi. Takımla çalışmalara başladı. Kalan 8 maçta Jose Mourinho'nun planları arasında yer alan futbolcunun takıma alışması sağlanacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den savunma operasyonu! 7 isimden 3'ü gidecek

32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Aston Villa'dan 11 milyon Euro'ya alındı ve 2028'e kadar sözlemesi var.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den savunma operasyonu! 7 isimden 3'ü gidecek

YUSUF AKÇİÇEK: Mourinho'nun çok beğendiği ve üzerinde durduğu 19 yaşındaki genç stoper en az bir sezon daha takımda tutulacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den savunma operasyonu! 7 isimden 3'ü gidecek

Genç futbolcu için kulübe 2 resmi teklif geldi. Konuşulan rakam ise 20 milyon Euro.. Ancak Ferdi Kadıoğlu'nda olduğu gibi Yusuf'tan en az bir yıl daha kalması istenecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den savunma operasyonu! 7 isimden 3'ü gidecek

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: Milli futbolcunun kalması planlanıyor. Ancak Atletico Madrid'ten 8.5 milyon Euro'ya alınan 28 yaşındaki isim S.Arabistan veya Amerika'dan ekstra teklif gelirse satışına izin verilecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den savunma operasyonu! 7 isimden 3'ü gidecek

OOSTERWOLDE: İyileşmesi ve takıma dönmesi sabırsızlıkla bekleniliyor. Portekizli teknik adamın üçlü savunma kurgusunda hem sol kanat beki hem de sol stoper olarak görev yapması bekleniyor. Formanın 1 numaralı adaylarından olacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den savunma operasyonu! 7 isimden 3'ü gidecek

DJİKU: Önümüzdeki sezon takımdan ayrılması bekleniyor. Jose Mourinho'nun planları arasında yer almıyor. 1 sene daha kontratı bulunan Ganalı stoper için sarı-lacivertli kulüp, 5 milyon Euro civarında bir bonservis hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den savunma operasyonu! 7 isimden 3'ü gidecek

BECAO: Takımdan ayrılması beklenen bir diğer stoper Rodrigo Becao. İtalya'dan teklifler alan deneyimli oyuncunun ayrılığı kesin. 2028'de sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı futbolcu için Fenerbahçe kulübü 7 milyon Euro civarında bir bonservis bekliyor.

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