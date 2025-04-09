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Haberler Fenerbahçe Eksiksiz anlatsın

Eksiksiz anlatsın

Ahmet Ketenci: “Samimiyetle konuştuğunu söylüyor, yaşananları da eksiksiz anlatsın”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Eksiksiz anlatsın
Reeder Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci ile ilgili açıklamalarına yanıt geldi. Ketenci, "Madem Sayın Yıldırım samimiyetle konuştuğunu söylüyor, o zaman yaşananları da eksiksiz ve dürüstçe anlatsın. Nasıl 'hadsiz bir paylaşım' yaptığını, gereken cevabı da aldıktan sonra nasıl geri adım atarak 'özürler' dilediğini kamuoyuyla paylaşsın. Eğer gerçekten kendine güveniyorsa, hodri meydan... Tüm yazışmaları yayınlasın, herkes neyin ne olduğunu görsün" ifadelerini kullandı.
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