Jose’den şok hareket!

Dev derbinin bitiş düdüğüyle birlikte sahalarda görmeye alışık olmadığımız bir olay yaşandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son düdüğün ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a arkasından yaklaşarak burnunu sıktı. Bu fiziksel müdahale üzerine sarı-kırmızılı ekibin hocası Okan Buruk kendini yerde buldu. Olay sırasında iki teknik adamı ayırmaya çalışan Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Buruk'u yerden kaldırmaya çalıştı. Portekizli teknik adamın Buruk'a yaptığı bu fiziksel müdahale yayıncı kuruluş ATV'nin ekranlarına da yansıdı.

10 MAÇ CEZA GELEBİLİR!

Jose Mourinho, Okan Buruk'a yaptığı hareket nedeniyle FDT Madde 44'ten sevk edilirse 'Sal dırı' gerekçesiyle 5 ila 10 maç arasında ceza ala bilir. Ancak 2011'de İs panya'da aldığı ceza örnek alınır ve Madde 36'dan yani 'Sportmenli ğe Aykırı Hareket' nede niyle PFDK'ya sevk edi lirse 1 ila 3 maç arasında ceza alacak.

G.SARAY'DAN PAYLAŞIM

Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı bu hareket maçtaki tartışmalar ve pozisyonların da önüne geçerek gecenin gündem konusu haline geldi. Galatasaray Kulübü, Portekizli teknik adamın Buruk'a yaptığı hareket sonrasında sosyal medya hesabından iki hocanın fotoğrafıyla birlikte bir paylaşım yaptı. Paylaşımda "SALDIRMAYACAK, HAZMEDECEKSİNİZ!" ifadesi kullanılırken sus işareti kullanıldı. Yaptığı her hareket olay olan Jose Mourinho'nun dünkü derbide Okan Buruk'a yaptığı hareket dünya basınında da geniş yer buldu.

TİTO'YA DA YAPMIŞTI!

ose Mourinho, 2011 yılında Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde Barcelona'nın yardımcı antrenörü Tito Vilanova'ya da benzer bir harekette bulunmuştu. Mourinho, 2014'te hayatını kaybeden Tito'ya yaptığı bu hareket nedeniyle Mourinho'ya 2 maç men cezası vermişti.