Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi büyük endişe! 3 isim sınırda
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sipay Bodrum FK'ya konuk olacak. Sarı lacivertlilerde kritik mücadele öncesi 3 isim sarı kart sınırında yer alıyor. Yıldız isimler sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek. İşte detaylar...
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Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle Bodrum deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
Ligde son maçında taraftarı önünde Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü.
26 lig maçında 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 62 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Öte yandan Fenerbahçe'de, Sipay Bodrum FK karşılaşması öncesi bütük bir endişe yaşanıyor. İşte ayrıntılar...
FENERBAHÇE'DE 4 İSİM KART CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK maçı öncesinde 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Ligde 3'er sarı kart gören Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş, oynanacak mücadelede kart görmeleri halinde, bir sonraki lig maçında Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.
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