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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi büyük endişe! 3 isim sınırda

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi büyük endişe! 3 isim sınırda

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sipay Bodrum FK'ya konuk olacak. Sarı lacivertlilerde kritik mücadele öncesi 3 isim sarı kart sınırında yer alıyor. Yıldız isimler sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 14:07
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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi büyük endişe! 3 isim sınırda

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü Sipay Bodrum FK'yla deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi büyük endişe! 3 isim sınırda

Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi büyük endişe! 3 isim sınırda

Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi büyük endişe! 3 isim sınırda

Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle Bodrum deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi büyük endişe! 3 isim sınırda

Ligde son maçında taraftarı önünde Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi büyük endişe! 3 isim sınırda

26 lig maçında 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 62 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi büyük endişe! 3 isim sınırda

Öte yandan Fenerbahçe'de, Sipay Bodrum FK karşılaşması öncesi bütük bir endişe yaşanıyor. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi büyük endişe! 3 isim sınırda

FENERBAHÇE'DE 4 İSİM KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK maçı öncesinde 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi büyük endişe! 3 isim sınırda

Ligde 3'er sarı kart gören Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş, oynanacak mücadelede kart görmeleri halinde, bir sonraki lig maçında Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

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