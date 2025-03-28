FENERBAHÇE HABERİ: Ajax'tan Tadic ve transfer açıklaması!
Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic'in hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Farioli, tecrübeli futbolcunun Ajax'a transfer olabilme ihtimali hakkında konuştu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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"Kulübün her olasılığı değerlendirmeye açık olduğunu düşünüyorum."
"Ancak şu anda Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor."
"Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşmayı doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe formasıyla toplam 99 maçta sahaya çıkan Dusan Tadic, 27 gol attı ve 31 asist yaptı.
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