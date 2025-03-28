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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Ajax'tan Tadic ve transfer açıklaması!

FENERBAHÇE HABERİ: Ajax'tan Tadic ve transfer açıklaması!

Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic'in hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Farioli, tecrübeli futbolcunun Ajax'a transfer olabilme ihtimali hakkında konuştu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 10:12
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FENERBAHÇE HABERİ: Ajax'tan Tadic ve transfer açıklaması!

Hollanda Ligi takımlarından Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic ile ilgili konuştu.

FENERBAHÇE HABERİ: Ajax'tan Tadic ve transfer açıklaması!

Sarı lacivertliler ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Tadic'in eski takımı Ajax'a geri dönebileceği iddiaları gündeme gelmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Ajax'tan Tadic ve transfer açıklaması!

Sırp yıldızın kulübe geri dönüşüyle ilgili iddiaları değerlendiren Farioli, "Dusan Tadic şüphesiz harika bir oyuncu ve Ajax için özel bir futbolcu."

FENERBAHÇE HABERİ: Ajax'tan Tadic ve transfer açıklaması!

"Kulübün her olasılığı değerlendirmeye açık olduğunu düşünüyorum."

FENERBAHÇE HABERİ: Ajax'tan Tadic ve transfer açıklaması!

"Ancak şu anda Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor."

FENERBAHÇE HABERİ: Ajax'tan Tadic ve transfer açıklaması!

"Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşmayı doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

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