FENERBAHÇE HABERİ: Ajax'tan Tadic ve transfer açıklaması!

Hollanda Ligi takımlarından Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic ile ilgili konuştu.

Sırp yıldızın kulübe geri dönüşüyle ilgili iddiaları değerlendiren Farioli, "Dusan Tadic şüphesiz harika bir oyuncu ve Ajax için özel bir futbolcu."