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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, 28 Mart Cuma günü deplasmanda Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 18:29
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Fenerbahçe Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, 28 Mart Cuma günü deplasmanda Bodrum FK ile oynayacağı Süper Lig 29'uncu hafta maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma ve koordinasyon programları ile devam eden antrenmanda futbolcular, pas çalışması yaptı. Günün antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçların ardından uygulanan bireysel programlar ile sona erdi.

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