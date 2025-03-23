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Fred'e özel program
Sakatlığı nedeniyle Bodrum maçını kaçıracak olan Fred'in, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki G.Saray maçına yetişmesi için seferberlik ilan edildi. Brezilyalı yıldıza özel bir program uygulanırken G.Saray maçına fiziksel olarak yüzde yüz durumla yetiştirilmesi için çalışılıyor. Büyük bir aksilik olmazsa Fred, Bodrum FK maçında riske edilmeyip derbiye saklanacak.
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