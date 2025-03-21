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Haberler Fenerbahçe Mourinho için Fenerbahçe'yi seçtim

Mourinho için Fenerbahçe'yi seçtim

Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Milan Skriniar, sarı-lacivertli kulübü neden seçtiğini açıkladı. Türkiye'deki yeni macerasının heyecanlı geçtiğinin altını çizen Slovak yıldız, "Çok memnunum ve kendimi harika hissediyorum. Tüm antrenmanlara katılıyorum ve sonunda düzenli olarak oynuyorum, bu da istediğim şeydi. %100'üm ve ağrım yok, bu harika bir duygu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 06:50
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Mourinho için Fenerbahçe'yi seçtim
Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Milan Skriniar, sarı-lacivertli kulübü neden seçtiğini açıkladı. Türkiye'deki yeni macerasının heyecanlı geçtiğinin altını çizen Slovak yıldız, "Çok memnunum ve kendimi harika hissediyorum. Tüm antrenmanlara katılıyorum ve sonunda düzenli olarak oynuyorum, bu da istediğim şeydi. %100'üm ve ağrım yok, bu harika bir duygu. Fenerbahçe, en üst düzey bir kulüp ve en iyi Avrupa kulüpleriyle rekabet edebilecek kapasitede. Görüşmelerin başından itibaren büyük bir güven aldım ve her şeyden önce yapılan her anlaşmaya saygı gösterildi. Günümüz futbolunda bu kesin bir şey değil, ancak burada gerçekleşti. Gerçekten memnunum. Jose Mourinho harika bir teknik direktör ve sıra dışı bir insan. Fenerbahçe ilgi gösterdiğinde, beni arayan ve bana yazan ilk kişilerden biriydi. Bir oyuncu için bu çok şey ifade ediyor. Mourinho için Fenerbahçe'yi seçtim ve onunla çalışmaktan gerçekten keyif alıyorum. Birlikte harika sonuçlar elde edebileceğimize inanıyorum" açıklamasını yaptı.
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