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Mourinho için Fenerbahçe'yi seçtim
Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Milan Skriniar, sarı-lacivertli kulübü neden seçtiğini açıkladı. Türkiye'deki yeni macerasının heyecanlı geçtiğinin altını çizen Slovak yıldız, "Çok memnunum ve kendimi harika hissediyorum. Tüm antrenmanlara katılıyorum ve sonunda düzenli olarak oynuyorum, bu da istediğim şeydi. %100'üm ve ağrım yok, bu harika bir duygu.
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