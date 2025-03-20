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Skriniar operasyonu
Ara transfer döneminde G.Saray'ın elinden Milan Skriniar'ı kapan F.Bahçe, başarılı savunma oyuncusuyla yola devam etmek istiyor. Kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan 30 yaşındaki futbolcu için çift haneli bonservis bedelini gözden çıkartıldı. Ani bir operasyonla Skriniar'ı getiren Başkan Ali Koç, bu transferle yine bizzat ilgilenecek.
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