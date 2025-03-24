TRANSFER HABERİ-Oğuz Aydın Avrupa devlerini peşine taktı! İtalya’dan 2 talip
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'nin son dönemdeki önemli oyuncularından biri haline gelen ve milli takımda çıktığı ilk maçta 2 asist yaparak dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın ile ilgili önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Son olarak 24 yaşındaki oyuncuya, İtalya Serie A'dan iki kulüp birden talip olmuş durumda. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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Lazio'nun ardından Atalanta da Oğuz Aydın'ı takibe aldı.
Macaristan maçında izlenen Oğuz, Bodrum FK mücadelesinde takip edilecek. Fenerbahçe ise sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya kattığı tecrübeli futbolcu için 20 milyon euro bonservis bedeli belirlemiş durumda.
TERS POZİSYONDA OYNUYOR
İtalyan medyasında, Oğuz Aydın'ın iki kanatta da etkili performans gösterdiği yazıldı. Haberde; "Klasik kanat oyuncusu ancak santrfor da oynayabilir. Lazio Türk pazarına yabancı değil" denildi.
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