TRANSFER HABERİ-Oğuz Aydın Avrupa devlerini peşine taktı! İtalya’dan 2 talip

Fenerbahçe'nin sezon başında ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kaptığı Oğuz Aydın, son dönemde yıldızını iyice parlattı. Sezonun ilk yarısında fiziği yetersiz olduğu için forma bulamayan 24 yaşındaki oyuncu, Jose Mourinho'nun istediği seviyeye gelince fırsat bulduğu maçlarda kendini gösterdi.

Oynadığı maçlarda attığı goller ve yaptığı asistlerle taraftarın da gönlünü fetheden Oğuz, bu performansını milli takıma da taşıdı. Milli formayla çıktığı ilk maçta 2 asist birden yapan Oğuz Aydın, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de bir anda radarına girdi.