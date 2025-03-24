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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ-Oğuz Aydın Avrupa devlerini peşine taktı! İtalya’dan 2 talip

TRANSFER HABERİ-Oğuz Aydın Avrupa devlerini peşine taktı! İtalya’dan 2 talip

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'nin son dönemdeki önemli oyuncularından biri haline gelen ve milli takımda çıktığı ilk maçta 2 asist yaparak dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın ile ilgili önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Son olarak 24 yaşındaki oyuncuya, İtalya Serie A'dan iki kulüp birden talip olmuş durumda. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 16:00
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TRANSFER HABERİ-Oğuz Aydın Avrupa devlerini peşine taktı! İtalya’dan 2 talip

Fenerbahçe'nin sezon başında ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kaptığı Oğuz Aydın, son dönemde yıldızını iyice parlattı. Sezonun ilk yarısında fiziği yetersiz olduğu için forma bulamayan 24 yaşındaki oyuncu, Jose Mourinho'nun istediği seviyeye gelince fırsat bulduğu maçlarda kendini gösterdi.

TRANSFER HABERİ-Oğuz Aydın Avrupa devlerini peşine taktı! İtalya’dan 2 talip

Oynadığı maçlarda attığı goller ve yaptığı asistlerle taraftarın da gönlünü fetheden Oğuz, bu performansını milli takıma da taşıdı. Milli formayla çıktığı ilk maçta 2 asist birden yapan Oğuz Aydın, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de bir anda radarına girdi.

TRANSFER HABERİ-Oğuz Aydın Avrupa devlerini peşine taktı! İtalya’dan 2 talip

24 yaşındaki isim hakkında Lazio'nun ilgisi olduğu ve takibe aldığına dair haberler daha önce basında yer alırken son olarak bir İtalyan ekibinin daha Oğuz Aydın'ı takibe aldığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ-Oğuz Aydın Avrupa devlerini peşine taktı! İtalya’dan 2 talip

Lazio'nun ardından Atalanta da Oğuz Aydın'ı takibe aldı.

TRANSFER HABERİ-Oğuz Aydın Avrupa devlerini peşine taktı! İtalya’dan 2 talip

Macaristan maçında izlenen Oğuz, Bodrum FK mücadelesinde takip edilecek. Fenerbahçe ise sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya kattığı tecrübeli futbolcu için 20 milyon euro bonservis bedeli belirlemiş durumda.

TRANSFER HABERİ-Oğuz Aydın Avrupa devlerini peşine taktı! İtalya’dan 2 talip

TERS POZİSYONDA OYNUYOR

İtalyan medyasında, Oğuz Aydın'ın iki kanatta da etkili performans gösterdiği yazıldı. Haberde; "Klasik kanat oyuncusu ancak santrfor da oynayabilir. Lazio Türk pazarına yabancı değil" denildi.

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