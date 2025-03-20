Monaco-Fenerbahçe Beko | CANLI (THY EuroLeague)

Turkish Airlines EuroLeague 30. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Monaco'ya konuk oluyor.

Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin'in yanı sıra Khem Birch de sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemiyor.

Karşılaşmayı Carlos Peruga (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Milos Koljensic (Karadağ) hakem üçlüsü yönetiyor.

Sarı lacivertliler, EuroLeague'deki son karşılaşmasında 13 Mart Perşembe günü konuk ettiği Asvel'i 92-82 ile geçerek 29. maçında 20. galibiyetini elde ederek ikinci sıradaki yerini korumuştu.

MONACO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Monaco-Fenerbahçe Beko maçı 20 Mart Perşembe günü TSİ 21.00'da Salle Gaston Medecin'de başladı. Mücadele S Sport tarafından naklen yayınlanıyor.

MONACO-FENERBAHÇE BEKO | CANLI SKOR

1. Periyot (oynanıyor): Monaco 0-0 F.Bahçe Beko