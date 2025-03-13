Zoru severiz

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İskoç ekibi Rangers'a konuk oluyor. Glasgow'da Ibrox Stadı'nda oynanacak maç TSİ 23.00'da başlayacak. Müsabakayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Sarı-lacivertliler, ilk maçta Kadıköy'de 3-1 mağlup olsa da rövanş için umudunu koruyor. Teknik Direktör Jose Mourinho kariyeri boyunca 6 kez geriye düştüğü turlarda geri dönmesini bildi.

FRED VE OSAYI DÖNÜYOR

Sarı-lacivertli takımda Allan Saint-Maximin ve sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, kadroda yer almadı. UEFA listesinde bulunmayan Oğuz Aydın da kadroda yok. Cezaları biten Fred ve Osayi-Samuel maç kadrosuna dahil edildi. Sakatlığı geçen İsmail Yüksek de Rangers maçının kadrosuna yazıldı. Öte yandan Fenerbahçe'de Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Amrabat, Dzeko sarı kart sınırında bulunuyor.

286. SINAV

Fenerbahçe, Rangers karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 286. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, 285 maçta 112'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşarken 61 maçtan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ise 147 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-lacivertli ekip, 63 galibiyet elde ederken 46 maçı kaybetti, 38 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

NASIL TUR ATLARIZ?

İlk maçta Rangers'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmek için İskoçya'dan 2 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda. Sarılacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda uzatmaya gidecek karşılaşmada Rangers'a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette tur için yeterli olacak. Fenerbahçe'nin 2 farklı kazanması durumunda uzatmalara gidilecek.

MOURINHO 6 KEZ BAŞARDI

Jose Mourinho, 6 kez ilk maçta yenildiği turları geçti. Mourinho, Porto'da 2003'te UEFA Kupası çeyrek finalinde Panathinaikos'u 2-0'dan gelip geçti. Portekizli hoca, Chelsea'de 2004-05'te Şampiyonlar Ligi son 16'da Barcelona'yı 2-1'in rövanşında 4-2 yendi. Chelsea'de 2013-14'te Devler Ligi'nde PSG'yi 3-1'in rövanşında 2-0 eledi. 2021-22'de Roma'da 3 kez geri dönen Mourinho, F.Bahçe'de aynı başarıyı arıyor.

DIŞ SAHADA 6. MAÇ

Kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe, Avrupa Ligi lig aşaması ve play-off turunda bu sezon dış sahada 5 maç oynadı. Slavia Prag'ı mağlup eden Jose Mourinho'nun öğrencileri; Twente, Midtjylland ve Anderlecht ile berabere kalırken AZ Alkmaar karşısında ise mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler deplasmanda rakip filelere 8 gol gönderirken, kalesinde ise 9 gol gördü.

İSKOÇYA'DA YENİLMEDİK

Sarı-lacivertliler, Avrupa'da iki kez çıktığı İskoçya deplasmanında kaybetmedi. 2001- 02 sezonunda Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Ibrox'ta Rangers'la oynayan Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı, rövanşı da Kadıköy'de 2-1 kazanmıştı. Kanarya, 2015-16 sezonunda da Avrupa Ligi'nde Celtic deplasmanında 2-2 berabere kalmıştı.

SON ÇALIŞMA IBROX'TA

Avrupa Ligi son 16 turunda bugün deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmanın oynanacağı Ibrox Stadı'nda yapılan son antrenman, Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

EVİNDE KAYBEDİYOR

Rangers, 24 Şubat'ta teknik direktör değişikliğine giderken, evinde 3 maçtır kazanamıyor. Son 3 maçında mağlubiyet yaşayan İskoç ekibi, ligde lider Celtic'in 16 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Rangers, Avrupa Ligi lig aşamasında sahasında oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. FCSB ve Union SG'yi mağlup eden Rangers, Lyon'a kaybetti. İngiliz ekibi Tottenham ile de berabere kaldı.

MUHTEMEL 11'LER

Rangers: Butland, Tavernier, Souttar, Fernandes, Raskin, Barron, Rıdvan, Jefte, Diomande, Cerny, Dessers

Fenerbahçe: Livakovic, Djiku, Skriniar, Yusuf, Mert, Kostic, Amrabat, Fred, Talisca, Dzeko, En-Nesyri