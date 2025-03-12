FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oğuz Aydın'a Almanya'dan talip çıktı!
Fenerbahçe formasıyla bu sezon dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın'a talip çıktı. Bundesliga ekibinin yıldız oyuncuyla yakından ilgilendiği ve Alanyaspor döneminden itibaren izlediği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Fenerbahçe formasıyla bu sezon 18 maçta görev yapan Oğuz Aydın söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
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