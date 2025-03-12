FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oğuz Aydın'a Almanya'dan talip çıktı!

Fenerbahçe'nin sezon başında Alanyaspor'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Oğuz Aydın ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunu Alanyaspor'da oynadığı dönemden beri takip ettiği ve Akdeniz ekibinde forma giydiği dönemde de 2 kez canlı izlediği öğrenildi.