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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oğuz Aydın'a Almanya'dan talip çıktı!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oğuz Aydın'a Almanya'dan talip çıktı!

Fenerbahçe formasıyla bu sezon dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın'a talip çıktı. Bundesliga ekibinin yıldız oyuncuyla yakından ilgilendiği ve Alanyaspor döneminden itibaren izlediği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oğuz Aydın'a Almanya'dan talip çıktı!

Fenerbahçe'nin sezon başında Alanyaspor'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Oğuz Aydın ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunu Alanyaspor'da oynadığı dönemden beri takip ettiği ve Akdeniz ekibinde forma giydiği dönemde de 2 kez canlı izlediği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oğuz Aydın'a Almanya'dan talip çıktı!

Takvim'de yer alan habere göre, Alman ekibinin sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve performansıyla dikkat çeken kanat oyuncusunu Sarı-Lacivertli kulüpte de izlettirdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oğuz Aydın'a Almanya'dan talip çıktı!

Bundesliga ekibinin scout ekibinden Oğuz hakkında detaylı raporlar istediği ve gelecek raporların olumlu olması halinde de sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği ifade ediliyor.

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