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Haberler Fenerbahçe Mourinho'nun Rangers'a uyarısı Avrupa basınında!

Mourinho'nun Rangers'a uyarısı Avrupa basınında!

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a Kadıköy'de 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun son düdük sonrası Rangers'a yaptığı uyarı yabancı basında ses getirdi. İşte mücadeleyle ilgili dış basında atılan Mourinho manşetleri... (FENERBAHÇE HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 01:35 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 01:41
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Mourinho'nun Rangers'a uyarısı Avrupa basınında!

Unutulmayacak bir Avrupa Ligi gecesinde Mourinho, Rangers karşısında afalladı! Jose'nin tur için hala umudu var(The Independent)

Mourinho'nun Rangers'a uyarısı Avrupa basınında!

Evindeki 3-1'lik yenilgiyi ilginç şekilde "iyi sonuç" olarak yorumlayan Mourinho, Rangers'a "sakin olun" dedi. (Glasgow world)

Mourinho'nun Rangers'a uyarısı Avrupa basınında!

Mourinho'dan Rangers'a: Sakin olun, fazla sevinmeyin! (Rangers Review)

Mourinho'nun Rangers'a uyarısı Avrupa basınında!

3-1'lik Rangers yenilgisi sonrası Mourinho kendini temize çıkardı ve suçluyu gösterdi: Daha farklı bitebilirdi. Oyuncularım rakibi küçümsedilerse bu benim suçum değil. Onları her zamanki gibi hazırladım. (Daily Record)

Mourinho'nun Rangers'a uyarısı Avrupa basınında!

Mourinho'dan şaşırtan yorum: 3-1'lik skor bizim için iyi bir sonuç (Sky Sports)

Mourinho'nun Rangers'a uyarısı Avrupa basınında!

Jose Mourinho, 3-1 kaybettikleri Rangers maçı sonrası şaşırtıcı biçimde "iyi bir sonuç" aldıklarını iddia etti. (Metro)

Mourinho'nun Rangers'a uyarısı Avrupa basınında!

Mourinho'dan Rangers'a uyarı: Sakin olun, daha bitmedi! (BBC)

Mourinho'nun Rangers'a uyarısı Avrupa basınında!

Son düdüğün ardından sevinen Rangers kulübesine mesaj gönderen Mourinho: Onlara tek söyleyeceğim, çok fazla sevinmemeleri çünkü oynanacak ikinci bir maç daha var! (Daily Record)

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