Mourinho'nun Rangers'a uyarısı Avrupa basınında!
UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a Kadıköy'de 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun son düdük sonrası Rangers'a yaptığı uyarı yabancı basında ses getirdi. İşte mücadeleyle ilgili dış basında atılan Mourinho manşetleri... (FENERBAHÇE HABERLERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 01:35 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 01:41
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3-1'lik Rangers yenilgisi sonrası Mourinho kendini temize çıkardı ve suçluyu gösterdi: Daha farklı bitebilirdi. Oyuncularım rakibi küçümsedilerse bu benim suçum değil. Onları her zamanki gibi hazırladım. (Daily Record)
Mourinho'dan şaşırtan yorum: 3-1'lik skor bizim için iyi bir sonuç (Sky Sports)
Jose Mourinho, 3-1 kaybettikleri Rangers maçı sonrası şaşırtıcı biçimde "iyi bir sonuç" aldıklarını iddia etti. (Metro)
Mourinho'dan Rangers'a uyarı: Sakin olun, daha bitmedi! (BBC)
Son düdüğün ardından sevinen Rangers kulübesine mesaj gönderen Mourinho: Onlara tek söyleyeceğim, çok fazla sevinmemeleri çünkü oynanacak ikinci bir maç daha var! (Daily Record)
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