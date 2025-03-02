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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de iç transferde sıcak gelişme! Maaşına zam yapılacak

Fenerbahçe'de iç transferde sıcak gelişme! Maaşına zam yapılacak

Fenerbahçe'de son dönemde gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan isimlerden biriyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin yıldız futbolcusunun maaşına zam yapacağı ve sözleşme uzatacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 09:52 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 09:55
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Fenerbahçe'de iç transferde sıcak gelişme! Maaşına zam yapılacak

Fenerbahçe'de iç transferde önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de iç transferde sıcak gelişme! Maaşına zam yapılacak

Sarı-lacivertli ekip 3 kupada birden şampiyonluk iddiasını sürdürürken aynı zamanda yeni sezonun planlamarına da şimdiden başladı.

Fenerbahçe'de iç transferde sıcak gelişme! Maaşına zam yapılacak

Kanarya'da takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Fenerbahçe'de iç transferde sıcak gelişme! Maaşına zam yapılacak

YUSUF AKÇİÇEK'İN YÜKSELEN FORMU

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek, başarılı futboluyla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de iç transferde sıcak gelişme! Maaşına zam yapılacak

19 yaşındaki isim son olarak Rams Park'ta oynanan derbide 90 dakika forma giymiş ve gösterdiği performansla beğeni toplamıştı.

Fenerbahçe'de iç transferde sıcak gelişme! Maaşına zam yapılacak

Öte yandan Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek hakkında flaş bir karar aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de iç transferde sıcak gelişme! Maaşına zam yapılacak

YUSUF'A YENİ SÖZLEŞME

Sergilediği performansla büyük beğeni toplayan ve Avrupa devlerinin de radarına giren Yusuf Akçiçek'e yönetim yeni bir sözleşme önermeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de iç transferde sıcak gelişme! Maaşına zam yapılacak

2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun formunu ödüllendirmek isteyen yönetim, Yusuf'a ciddi bir zam yaparak sözleşmesini de 2029'a kadar uzatacak.

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