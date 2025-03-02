Fenerbahçe'de iç transferde sıcak gelişme! Maaşına zam yapılacak
Fenerbahçe'de son dönemde gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan isimlerden biriyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin yıldız futbolcusunun maaşına zam yapacağı ve sözleşme uzatacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 09:52 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 09:55
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YUSUF AKÇİÇEK'İN YÜKSELEN FORMU
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek, başarılı futboluyla dikkat çekiyor.
19 yaşındaki isim son olarak Rams Park'ta oynanan derbide 90 dakika forma giymiş ve gösterdiği performansla beğeni toplamıştı.
Öte yandan Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek hakkında flaş bir karar aldığı öğrenildi.
YUSUF'A YENİ SÖZLEŞME
Sergilediği performansla büyük beğeni toplayan ve Avrupa devlerinin de radarına giren Yusuf Akçiçek'e yönetim yeni bir sözleşme önermeye hazırlanıyor.
2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun formunu ödüllendirmek isteyen yönetim, Yusuf'a ciddi bir zam yaparak sözleşmesini de 2029'a kadar uzatacak.
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