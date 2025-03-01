  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Onvo Antalyaspor maçına hazır

Fenerbahçe Onvo Antalyaspor maçına hazır

Fenerbahçe,Onvo Antalyaspor ile oynayacağı Süper Lig 26'ncı hafta maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 18:42 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 18:43
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Onvo Antalyaspor maçına hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertli ekip, bu antrenman ile Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

IFAB'dan radikal karar!
Özbek'ten flaş Okan Buruk açıklaması!
DİĞER
Son dakika haberi: IFAB resmen açıkladı! Oyun kurallarında değişiklik!
Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal Vestel'de Ramazan tebriğini yasakladı! Boykot çağrısı! Soruşturma başlatıldı
Adana'da gol sesi yok!
Okan Buruk'tan flaş Mourinho itirafı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Iğdır tek golle kazandı Iğdır tek golle kazandı 18:00
Beşiktaş-Bellona Kayserispor maçı detayları Beşiktaş-Bellona Kayserispor maçı detayları 17:52
Beşiktaş Eduard Graf ile anlaştı Beşiktaş Eduard Graf ile anlaştı 17:48
IFAB'dan radikal karar! IFAB'dan radikal karar! 17:13
F.Bahçe Beko sahasında galip! F.Bahçe Beko sahasında galip! 17:03
Süper Lig maçında korkutan anlar! Süper Lig maçında korkutan anlar! 16:59
Daha Eski
Özbek'ten flaş Okan Buruk açıklaması! Özbek'ten flaş Okan Buruk açıklaması! 16:10
Adana'da gol sesi yok! Adana'da gol sesi yok! 15:53
F.Bahçe Medicana sahasında galip! F.Bahçe Medicana sahasında galip! 15:42
Şanlıurfaspor deplasmanda 3 puanı kaptı! Şanlıurfaspor deplasmanda 3 puanı kaptı! 15:41
Esenler'de kazanan yok! Esenler'de kazanan yok! 15:36
Beşiktaş'tan derbide muhteşem geri dönüş! Beşiktaş'tan derbide muhteşem geri dönüş! 15:16