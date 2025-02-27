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Haberler Fenerbahçe Hedef seri başı olmak! İşe Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Hedef seri başı olmak! İşe Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Bu kritik maç öncesi tüm detaylar merak ediliyor. İşte karşılaşmaya dair önemli bilgiler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 06:50
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Hedef seri başı olmak! İşe Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Grubunda ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 ile geçen Kanarya, ikinci müsabakasında da sahasında Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup etmişti. Sarı- lacivertliler, 2 maçta topladığı 6 puanla grubunda averajla lider durumda bulunuyor.

GÖZLER KASIMPAŞA-GÖZTEPE'DE

Gaziantep FK, B Grubu'nda ilk maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederken, ikinci maçında deplasmanda Göztepe'ye 1-0 kaybetmişti. Fenerbahçe bugün Gaziantep deplasmanında beraberlik halinde ilk 2'ye girip çeyrek finale kalacak. Kanarya kazanırsa gruptaki diğer Kasımpaşa-Göztepe mücadelesine bakacak. 6 puana sahip Göztepe'nin +6 gol averajla önünde olan F.Bahçe rakibinin sonucuna göre liderliği bekleyecek.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER:

GAZİANTEP FK: DIOUDIS SORESCU BRUNO VIANA ARDA HUSIC NDIAYE OGÜN MAXIM KOZLOWSKI OKEREKE HALİL

FENERBAHÇE: LIVAKOVIC ÇAĞLAR DJIKU LEVENT AMRABAT MERT HAKAN İRFAN CAN MAXIMIN TALISCA EN-NESYRI CENK TOSUN

TAKIMDA 2 EKSİK

Sarı lacivertli takım, kupa karşılaşmasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları devam eden Diego Carlos ile İsmail Yüksek, Gaziantep'e karşı forma giyemeyecek.

LİDERLİK ŞANSI YÜKSEK

Sarı-lacivertli takım, Gaziantep'i yener, Göztepe de Kasımpaşa önünde galip gelse bile averaj farkını kapatamazsa lider değişmeyecek. Böylece Fenerbahçe çeyrek finale lider ve seri başı olma şansını elde ederek yükselecek. Bu durum da Fenerbahçe için fikstür şansını getirecek. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finalde sarı-lacivertli ekip ev sahibi olma avantajını elde edecek. Avrupa Ligi'nde de devam eden Jose Mourinho ve takımı, 3 kulvarda da mücadele eden tek takım.

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