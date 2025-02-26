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Haberler Fenerbahçe Aslan'ı evinde deviremiyor

Aslan'ı evinde deviremiyor

Fenerbahçe, Galatasaray'ı RAMS Park'ta yenemedi ve şampiyonluk yarışında ipleri ezeli rakibinin eline verdi. Son dönemde büyük düşüş içinde olan sarı-kırmızılı rakibi karşısında beraberliğe razı olan bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertlilerde eleştiri okları teknik direktör Jose Mourinho'ya döndü. Taraftarların büyük bir kısmı Portekizli teknik adamın, 'yenilmekten korktuğu' için bu oyun anlayışını benimsediğini iddia etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
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Aslan'ı evinde deviremiyor

Fenerbahçe, Galatasaray'ı RAMS Park'ta yenemedi ve şampiyonluk yarışında ipleri ezeli rakibinin eline verdi. Son dönemde büyük düşüş içinde olan sarı-kırmızılı rakibi karşısında beraberliğe razı olan bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertlilerde eleştiri okları teknik direktör Jose Mourinho'ya döndü. Taraftarların büyük bir kısmı Portekizli teknik adamın, 'yenilmekten korktuğu' için bu oyun anlayışını benimsediğini iddia etti.

ÜÇ MAÇTA DA YENEMEDİ

Öte yandan Mourinho, G.Saray'la RAMS Park'ta karşılaştığı üçüncü maçında da galibiyet yüzü görememiş oldu. Sarı-kırmızılılara ilk kez 9 Nisan 2013'te Real Madrid'le konuk ollan Portekizli, bu maçı 3-2 kaybetti. İkinci kez ise 26 Şubat 2014'te Chelsea'nin başındayken sarıkırmızılılarla RAMS Park'ta karşılaştı. Jose, bu mücadeleden de 1-1 beraberlikle ayrıldı. Mourinho, pazartesi akşamı da F.Bahçe'yle 0-0 beraberlikle RAMS Park'tan çıktı.

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