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Haberler Fenerbahçe Asseco Resovia 3-1 Fenerbahçe Medicana (MAÇ SONUCU ÖZET)

Asseco Resovia 3-1 Fenerbahçe Medicana (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında konuk olduğu Polonya'nın Asseco Resovia ekibine 3-1 yenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 23:43
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Asseco Resovia 3-1 Fenerbahçe Medicana (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında konuk olduğu Polonya'nın Asseco Resovia ekibine 3-1 yenildi.

İstanbul'daki ilk maçı da aynı skorla kaybeden sarı-lacivertli takım, organizasyona veda etti.

Salon: RCWS Podpromie Rzeszow

Hakemler: Tomas Buchar (Çekya), Simeon Ivanov (Bulgaristan)

Asseco Resovia: Woch, Boyer, Cebulj, Klos, Ropret, Vasina (Potera, Ogorek, Staszewski, Niemiec, Bucki, Kozub, Sapinski, Zych)

Fenerbahçe Medicana: Jendryk, Drzyzga, Ngapeth, Osman Çağatay Durmaz, Kaan Gürbüz, Karyagin (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Cuci, Yasin Aydın, Caner Pekşen, Yılmaz Üner)

Setler: 17-25, 25-19, 25-21 25-19

Süre: 97 dakika (21, 26, 26, 24)

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