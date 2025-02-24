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Haberler Fenerbahçe Seyrantepe değil sanki Kadıköy

Seyrantepe değil sanki Kadıköy

Fenerbahçe, RAMS Park'ta ezeli rakibi Galatasaray'a bugün 16'ncı kez konuk olacak. 15 Ocak 2011'de Hollanda ekibi Ajax ile oynanan özel maçla açılan Seyrantepe, biri Süper Final olmak üzere toplamda 15 Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ev sahipliği yaptı. Sarı-lacivertliler, söz konusu 15 maçın 10'unda mağlubiyet görmedi. Karşılaşmalarda 5'er kez Galatasaray ve Fenerbahçe galibiyeti yaşandı, 5 maç da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Seyrantepe değil sanki Kadıköy

Fenerbahçe, RAMS Park'ta ezeli rakibi Galatasaray'a bugün 16'ncı kez konuk olacak. 15 Ocak 2011'de Hollanda ekibi Ajax ile oynanan özel maçla açılan Seyrantepe, biri Süper Final olmak üzere toplamda 15 Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ev sahipliği yaptı. Sarı-lacivertliler, söz konusu 15 maçın 10'unda mağlubiyet görmedi. Karşılaşmalarda 5'er kez Galatasaray ve Fenerbahçe galibiyeti yaşandı, 5 maç da berabere sonuçlandı.

9'DA 1

Öyle ki F.Bahçe, G.Saray'a konuk olduğu son 9 derbide sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı- lacivertliler, 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 5 maçta ise 1 puanı hanesine yazdırdı. Fenerbahçe, 18 Mart 2011'de Seyrantepe'de oynanan ilk derbiyi ve geçen sezon oynanan son derbiyi kazanmayı başarmıştı. 2011'deki derbi de galibiyeti, Semih ve Alex, geçen sezon ise Çağlar getirdi.

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