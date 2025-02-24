Fenerbaheçe'nin sezon başında rekor bir bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri, son haftalarda takımın en formda ismi... Sezonun ilk golünü 2. haftada Göztepe'ye atan Faslı oyuncu, genellikle yedek başladığı sonraki 6 maçta suskun kaldı. Bodrum FK müsabakasıyla birlikte yeniden 11'de yer alan 27 yaşındaki futbolcu, 13. haftada Kayserispor'a karşı kaydettiği golle yükselişe geçti. Youssef En-Nesyri, bu sezon 36 maç resmi maçta görev alırken, Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 24 gole imza attı. Ligde 14'ü 11'de olmak üzere 22 maçta görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, 15 gol, 3 asistlik performans ortaya koyarken, ligde son 8 haftanın 7'sinde ise gol sevinci yaşadı ve bu süreçte 12 gol kaydetti. Faslı futbolcu, Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin bugün en büyük kozu olacak.

EN BÜYÜK KOZ NESYRI

Derbide gözler son haftaların formda ismi Youssef En- Nesyri de olacak. Son 8 haftada 12 kez ağları sarsan Faslı yıldız, Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısındaki en büyük kozu.

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En-Nesyri, bu sezon tü kulvarlarda 24 gol attı ve en golcü sezonunu egale etti. Derbide gol atarsa kariyer rekoru kırıcak.