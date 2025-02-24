Galatasaray-Fenerbahçe derbisi CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.

Galatasaray'ın ev sahibi olduğu maçtan iki ezeli rakip mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bu dev derbiyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ 11'LERİ:

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Barış Alper, Gabriel Sara, Sallai, Victor Osimhen

Fenerbahçe: İrfan, Oğuz, Skriniar, Çağlar, Yusuf, Kostic, Fred, Szymanski, Tadic, En-Nesyri, Dzeko

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başladı.

💬 "Oyuncularımız, hazır ve motive... Sadece, oyuna odaklanmak istiyoruz. Galatasaray taraftarı, her zaman takımının yanında..." 🟡🔴 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Derbi öncesi açıklamalarda bulundu! #GSvFB pic.twitter.com/nqBIYr56NC — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 24, 2025

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

💬 "Takımın bütünü önemli... Dengeli bir takımla sahaya çıkıyoruz. Maçı kazanmak için kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz." 🟡🔵 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Derbi öncesi açıklamalarda bulundu! #GSvFB pic.twitter.com/SyWbMTc93f — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 24, 2025

OSIMHEN İLE EN-NESYRI KARŞI KARŞIYA

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray'ın forveti Victor Osimhen ile Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri ile karşı karşıya geliyor Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen mücadele öncesi yıldız isimlerin gol ve asist sayısı merak edilirken, iki isim de gol krallığı yarışında dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. İşte Osimhen ve En-Nesyri'nin istatistikleri:

GALATASARAY FIRSATI KAÇIRMAK İSTEMİYOR

Ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında 3 puanın sahibi olmak isteyen Galatasaray, kazanması durumunda önemli bir avantaj yakalayacak. 63 puanla birinci sırada yer alan Cimbom, sarı-lacivertlileri yenerek, rakibiyle olan puan farkını 9'a çıkartmayı hedefliyor. Teknik Direktör Okan Buruk önderliğinde derbiye hazırlanan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor.

FENERBAHÇE KRİTİK VİRAJA GİRİYOR

Şampiyonluk yarışında kritik viraja giren Fenerbahçe, Galatasaray maçında 3 puan için sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızılılar ile olan 6 puanlık farkı 3'e düşürmenin hesaplarını yapan Kanarya, kaybetmesi durumunda ağır yara alacak. Jose Mourinho yönetiminde mücadeleye hazırlanan sarı-lacivertlilerin nasıl performans göstereceği taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor.

GALATASARAY İLE FENERBAHÇE ARASINDA 402. RANDEVU

17 Ocak 1909 tarihinden itibaren birbirleriyle rakip olmaya devam eden Galatasaray ile Fenerbahçe 402 kez kozlarını paylaşıyorlar. Ezeli rekebatte bugüne kadar 401 defa karşı karşıya gelen takımlar, unutulmaz maçlara imza attı. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 149 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 1'i hükmen olmak üzere 129 defa rakibini mağlup etti. İki takım 123 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 542 golüne, Aslan 500 golle karşılık verdi.

SÜPER LİG'DE 136. MAÇ

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 135 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 53 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar da 38 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 44 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 164, sarı-kırmızılılar ise 133 gol atma başarısı gösterdi.

ÜSTÜNLÜK GALATASARAY'DA

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında devam eden şampiyonluk yarışısında Kadıköy'deki maçı 3-1 kazanan Galatasaray, skor avantajını korumayı amaçlıyor. Ezeli rakipler arasında 9'u lig, 1'i de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 3 kez kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.

DERBİYE YABANCI HAKEM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçını Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceğini açıklamıştı. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Kadir Sağlam üstleniyor.

1970'DEN SONRA BİR İLK

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisine uzun yıllar sonra ilk kez yabancı bir hakemi atandı. İki takım arasında 10 Haziran 1959 tarihindeki derbiyi ilk kez yabancı hakem yönetti ve Yugoslav Markovic görev aldı. Yabancı hakemin görev yaptığı son derbi ise 26 Nisan 1970 tarihinde yapıldı ve Avusturyalı Alois Kessler düdük çaldı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig müsabakalarında bugüne kadar 17 yabancı hakem görev aldı. Geride kalan derbilerde iki takım da 5'şer kez kazanırken, 7 maç ise berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda Sarı-lacivertliler 18, sarı-kırmızılılar da 14 gol kaydetti.

İŞTE KARŞILAŞMANIN VAR'I

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu. Türkiye'nin en büyük futbol rekabetlerinden biri olan bu dev maçta Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Sloven hakem Alen Borosak üstleniyor. AVAR görevini ise Onur Özütoprak üstleniyor.