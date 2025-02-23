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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! 10 milyon Euro'ya transfer oluyor

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! 10 milyon Euro'ya transfer oluyor

Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri dahil eden Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık gerçekleşebilir. Sarı lacivertlilerin yıldız isminin sezon sonunda 10 milyon Euro bedelle veda edeceği iddia edildi. | FENERBAHÇE SON DAKİKA HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 12:05
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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! 10 milyon Euro'ya transfer oluyor

Fenerbahçe'de flaş bir İsmail Yüksek gelişmesi yaşandı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! 10 milyon Euro'ya transfer oluyor

Bu sezon Mourinho tarafından ilk 11'de düşünülmeyen milli futbolcu, takımdan ayrılma kararı aldı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! 10 milyon Euro'ya transfer oluyor

Özellikle geçen sezon İsmail Kartal döneminde iyi bir grafik yakalayan İsmail Yüksek, bu sezon kulübeden çıkamadı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! 10 milyon Euro'ya transfer oluyor

Bu nedenle ayrılık kararı alan oyuncunun yeni durağı da netleşti.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! 10 milyon Euro'ya transfer oluyor

İşte İsmail Yüksek'in formasını giyeceği takım...

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! 10 milyon Euro'ya transfer oluyor

AMBARAT GELİNCE...

Fenerbahçe'de orta sahanın önemli oyuncusu olan İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat gelene kadar ilk 11'in vazgeçilmez ismiydi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! 10 milyon Euro'ya transfer oluyor

Fakat Faslı oyuncu geldikten sonra yedek kulübesinden çıkamayan ve formayı unutan milli futbolcu için beklenmedik bir teklif geldi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! 10 milyon Euro'ya transfer oluyor

İSMAİL YÜKSEK İÇİN 10 MİLYON EURO

Özellikle sezon başında sık sık Atletico Madrid'in gündemine gelen İsmail Yüksek için beklenen transfer gerçekleşmemişti.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! 10 milyon Euro'ya transfer oluyor

Ancak bu kez Fransa Lig 1 devi Marsilya'nın, İsmail Yüksek için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! 10 milyon Euro'ya transfer oluyor

Bu transfer için 10 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli ayırdığı belirtilen Fransız ekibinin sezon sonunda İsmail Yüksek transferini bitirmek istediği kaydedildi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! 10 milyon Euro'ya transfer oluyor

Akşam'ın haberine göre, taraflar arasında anlaşma sağlanması takdirde İsmail Yüksek, önümüzdeki sezon Marsilya forması giyecek.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! 10 milyon Euro'ya transfer oluyor

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maçta süre bulan İsmail Yüksek, takımına henüz gol veya asist katkısı veremedi.

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