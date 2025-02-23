Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! 10 milyon Euro'ya transfer oluyor
Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri dahil eden Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık gerçekleşebilir. Sarı lacivertlilerin yıldız isminin sezon sonunda 10 milyon Euro bedelle veda edeceği iddia edildi. | FENERBAHÇE SON DAKİKA HABERİ
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Bu nedenle ayrılık kararı alan oyuncunun yeni durağı da netleşti.
İşte İsmail Yüksek'in formasını giyeceği takım...
AMBARAT GELİNCE...
Fenerbahçe'de orta sahanın önemli oyuncusu olan İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat gelene kadar ilk 11'in vazgeçilmez ismiydi.
Fakat Faslı oyuncu geldikten sonra yedek kulübesinden çıkamayan ve formayı unutan milli futbolcu için beklenmedik bir teklif geldi.
İSMAİL YÜKSEK İÇİN 10 MİLYON EURO
Özellikle sezon başında sık sık Atletico Madrid'in gündemine gelen İsmail Yüksek için beklenen transfer gerçekleşmemişti.
Ancak bu kez Fransa Lig 1 devi Marsilya'nın, İsmail Yüksek için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı ileri sürüldü.
Bu transfer için 10 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli ayırdığı belirtilen Fransız ekibinin sezon sonunda İsmail Yüksek transferini bitirmek istediği kaydedildi.
Akşam'ın haberine göre, taraflar arasında anlaşma sağlanması takdirde İsmail Yüksek, önümüzdeki sezon Marsilya forması giyecek.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maçta süre bulan İsmail Yüksek, takımına henüz gol veya asist katkısı veremedi.
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