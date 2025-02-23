Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan 100 sayfalık derbi planı!

Jose Mourinho iş başında... Portekizli hocanın Fenerbahçe'deki analiz ekibi G.Saray derbisi için 100 sayfa rapor hazırladı. Takvim'in haberine göre 62 yaşındaki çalıştırıcının Anderlecht maçı dönüşü uçakta bu raporları incelediği gelen bilgiler arasında.

Bu raporda takımın artı ve eksileri görüldü. Belçika deplasmanından geç dönen Fenerbahçe kafilesi, çok fazla taktiksel idman yapma fırsatı bulamadı.