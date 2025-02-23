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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan 100 sayfalık derbi planı!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan 100 sayfalık derbi planı!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ın konuğu olacak. Bu mücadele öncesi Kanarya'da Teknik Direktör Jose Mourinho'nun özel bir plan hazırlığında olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 06:50
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan 100 sayfalık derbi planı!

Jose Mourinho iş başında... Portekizli hocanın Fenerbahçe'deki analiz ekibi G.Saray derbisi için 100 sayfa rapor hazırladı. Takvim'in haberine göre 62 yaşındaki çalıştırıcının Anderlecht maçı dönüşü uçakta bu raporları incelediği gelen bilgiler arasında.

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan 100 sayfalık derbi planı!

Bu raporda takımın artı ve eksileri görüldü. Belçika deplasmanından geç dönen Fenerbahçe kafilesi, çok fazla taktiksel idman yapma fırsatı bulamadı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan 100 sayfalık derbi planı!

Mourinho bu yüzden Anderlecht maçında ideal 11'ini sahaya sürerek aynı zamanda yarın oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlığını da yapmış oldu.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan 100 sayfalık derbi planı!

GÖZLER EN-NESYRI'DE

Tecrübeli teknik adam, sakatlıklar sebebiyle orta sahadan savunmaya çektiği Sofyan Amrabat'ın stoper bölgesindeki performansından memnun. İyileşen Djiku derbiye yetişecek olsa da Faslı futbolcunun yine savunma göbeğinde olacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan 100 sayfalık derbi planı!

Mourinho'nun 100 sayfalık raporu arasında geniş yer alan futbolculardan biri de En-Nesyri. Faslı oyuncu, 18 gollü Başakşehir'in forveti Piatek'in ardından ligde ikinci durumda bulunuyor.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan 100 sayfalık derbi planı!

Avrupa Ligi'nde ise 6 gollü 27 yaşındaki Faslı yıldızın en büyük rakibi ise vatandaşı Ayoub El Kaabi. Olympiakos'un 31 yaşındaki forvetinin Avrupa'da 7 golü var.

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