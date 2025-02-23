Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan 100 sayfalık derbi planı!
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ın konuğu olacak. Bu mücadele öncesi Kanarya'da Teknik Direktör Jose Mourinho'nun özel bir plan hazırlığında olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
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GÖZLER EN-NESYRI'DE
Tecrübeli teknik adam, sakatlıklar sebebiyle orta sahadan savunmaya çektiği Sofyan Amrabat'ın stoper bölgesindeki performansından memnun. İyileşen Djiku derbiye yetişecek olsa da Faslı futbolcunun yine savunma göbeğinde olacağı ifade ediliyor.
Mourinho'nun 100 sayfalık raporu arasında geniş yer alan futbolculardan biri de En-Nesyri. Faslı oyuncu, 18 gollü Başakşehir'in forveti Piatek'in ardından ligde ikinci durumda bulunuyor.
Avrupa Ligi'nde ise 6 gollü 27 yaşındaki Faslı yıldızın en büyük rakibi ise vatandaşı Ayoub El Kaabi. Olympiakos'un 31 yaşındaki forvetinin Avrupa'da 7 golü var.
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