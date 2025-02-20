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Haberler Fenerbahçe Anderlecht Teknik Direktörü David Hubert: Çok kuvvetli bir rakip vardı

Anderlecht Teknik Direktörü David Hubert: Çok kuvvetli bir rakip vardı

Anderlecht Teknik Direktörü David Hubert, Fenerbahçe maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 03:26
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Anderlecht Teknik Direktörü David Hubert: Çok kuvvetli bir rakip vardı

Anderlecht Teknik Direktörü David Hubert, Fenerbahçe maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte o ifadeler...

"ÜZÜNTÜYLE AYRILMIYORUZ"

Bunu söylemek pek hoş değil ama aslında onurluyum. Bir önceki maça göre güzel sonuç, takım ruhuyla oynadık. Bugün aslında başımız dik sahadan ayrıldık. Üzüntüyle ayrılmıyoruz sahadan. Biz inanmaya devam ettik. Gerçekten 4. dakikada gol yedik, bu bir hata olarak adlandırılabilir ama maç öncesinde söylediğimiz her şeyi şu anda çöpe atmadık. İnanmaya, savaşmaya devam ettik, iyi maç sergiledik.

"ÇOK KUVVETLİ BİR RAKİP VARDI"

İkinci golde şunu hissettim. Fenerbahçe tereddüt etmeye başlıyor dedim. Statta heyecan başladı, herkes inanmaya başladı fakat bir gol daha yedik. Çocuklar güzel oynadı, bu benim için güzel sinyaldi. Hatalarımızla büyümemiz gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor. Bizi şaşırtan şeyler de olabiliyor. İlk maçtaki sonuca bakınca bu durumda daha iyi bir sonuç belki de bekleyemezdik. Ben koç olarak mutluyum. Karşımızda çok kuvvetli bir rakip vardı, bunu da unutmamak gerekiyor.

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