Anderlecht Teknik Direktörü David Hubert'den Fenerbahçe açıklaması: Her şey olası

Anderlecht Teknik Direktörü David Hubert, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesinde katıldığı basın toplantısında futbolcularından Theo Leoni ile birlikte açıklamalarda bulundu.

İŞTE O İFADELER

"Bu maça en azından ilk golü atmamız gerektiğini bilerek başlamamız gerekiyor. Futbol dünyasında benzer yeterince örnek var. Aynı şeyi deneyimliyoruz. Bu mümkün, bunu biliyoruz. Atmosferle beraber yarın her şey olası, biz buna inanıyoruz. Bunu yapabilmek için yüzde yüz odaklanmamız gerekiyor. Daha iyi oynamamız gerekiyor. İyi olmadığımız bölümleri düzeltmemiz gerekiyor. Gol atmamız gerekiyor ve aynı zamanda iyi defans yapmamız gerekiyor. Kasper Dolberg bu hafta oynayamıyor. Bu sıkıntılı çünkü kendisi bizim en iyi oyuncumuz. Yarınki maça elimizdeki oyuncularla hazırlanıyoruz ve onlara güveniyoruz."

LEONI:KENDİMİZİ ONLARLA KARŞILAŞTIRAMAYIZ

"Kafamızda bazı senaryolar var. Futbolda her şey mümkün. Futbol dünyasında daha önce bazı senaryolar gerçekleşti ve bu yarın da yaşanabilir. İlk maçın sonucunu hiçbirimiz beklemiyorduk. Biz de yarın elimizden gelen her şeyi yapacağız ve kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Maç oynandı sonuç ortada. Yarın buradayız ve elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. iyi sonuç almaya çalışacağız.

Fenerbahçe çok büyük isimlere sahip, büyük deneyime sahip bir ekip. Tabii ki biz kendimizi onlarla karşılaştıramayız. Çok yüksek seviyede oynuyorlar. Her anlamda yüksek seviyedeler. Genç bir takımla sahaya çıkacağız ama kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. O yüzden elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımız arkamızda olacaktır, onların enerjisi bize iyi gelecektir. Bu da bize fayda sağlayacaktır."