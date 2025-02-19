  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Anderlecht Teknik Direktörü David Hubert'den Fenerbahçe açıklaması: Her şey olası

Anderlecht Teknik Direktörü David Hubert'den Fenerbahçe açıklaması: Her şey olası

Anderlecht Teknik Direktörü David Hubert, Fenerbahçe ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde katıldığı basın toplantısında futbolcularından Theo Leoni ile birlikte açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 17:01
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anderlecht Teknik Direktörü David Hubert'den Fenerbahçe açıklaması: Her şey olası

Anderlecht Teknik Direktörü David Hubert, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesinde katıldığı basın toplantısında futbolcularından Theo Leoni ile birlikte açıklamalarda bulundu.

İŞTE O İFADELER

"Bu maça en azından ilk golü atmamız gerektiğini bilerek başlamamız gerekiyor. Futbol dünyasında benzer yeterince örnek var. Aynı şeyi deneyimliyoruz. Bu mümkün, bunu biliyoruz. Atmosferle beraber yarın her şey olası, biz buna inanıyoruz. Bunu yapabilmek için yüzde yüz odaklanmamız gerekiyor. Daha iyi oynamamız gerekiyor. İyi olmadığımız bölümleri düzeltmemiz gerekiyor. Gol atmamız gerekiyor ve aynı zamanda iyi defans yapmamız gerekiyor. Kasper Dolberg bu hafta oynayamıyor. Bu sıkıntılı çünkü kendisi bizim en iyi oyuncumuz. Yarınki maça elimizdeki oyuncularla hazırlanıyoruz ve onlara güveniyoruz."

LEONI:KENDİMİZİ ONLARLA KARŞILAŞTIRAMAYIZ

"Kafamızda bazı senaryolar var. Futbolda her şey mümkün. Futbol dünyasında daha önce bazı senaryolar gerçekleşti ve bu yarın da yaşanabilir. İlk maçın sonucunu hiçbirimiz beklemiyorduk. Biz de yarın elimizden gelen her şeyi yapacağız ve kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Maç oynandı sonuç ortada. Yarın buradayız ve elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. iyi sonuç almaya çalışacağız.

Fenerbahçe çok büyük isimlere sahip, büyük deneyime sahip bir ekip. Tabii ki biz kendimizi onlarla karşılaştıramayız. Çok yüksek seviyede oynuyorlar. Her anlamda yüksek seviyedeler. Genç bir takımla sahaya çıkacağız ama kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. O yüzden elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımız arkamızda olacaktır, onların enerjisi bize iyi gelecektir. Bu da bize fayda sağlayacaktır."

Dev derbide hava durumu nasıl olacak?
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Onlar çifte mutluluk yaşadı! Ünlü isimlerin birbirinden tatlı ikiz çocuklarını görmüş müydünüz? Ayırt etmekte çok zorlanacaksınız...
TÜSİAD'a çifte soruşturma! Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras'ın ifadesi alınacak
Yabancı hakem adayları ortaya çıktı! İşte gündemdeki isimler
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Sezon sonunda veda ediyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dev derbide hava durumu nasıl olacak? Dev derbide hava durumu nasıl olacak? 16:14
Buruk'tan flaş yabancı hakem açıklaması! Buruk'tan flaş yabancı hakem açıklaması! 15:51
Tokat: Türk futbolunun tükendiği bir gün Tokat: Türk futbolunun tükendiği bir gün 15:42
Yabancı hakem adayları ortaya çıktı! İşte gündemdeki isimler Yabancı hakem adayları ortaya çıktı! İşte gündemdeki isimler 15:23
Göçek: "Yabancı hakemin gelip..." Göçek: "Yabancı hakemin gelip..." 15:16
Jude Bellingham’a iki maç ceza! Jude Bellingham’a iki maç ceza! 15:11
Daha Eski
F.Bahçe'nin genç yıldızına yakın markaj! F.Bahçe'nin genç yıldızına yakın markaj! 14:59
Djokovic Katar Açık’a ilk turda veda etti! Djokovic Katar Açık’a ilk turda veda etti! 14:56
Beşiktaş Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü 14:51
Barış Alper'e şok! Rizespor maçında... Barış Alper'e şok! Rizespor maçında... 14:43
G.Saray'dan TFF'ye Slavko Vincic başvurusu! G.Saray'dan TFF'ye Slavko Vincic başvurusu! 14:30
Anderlecht - Fenerbahçe maçı ne zaman? Anderlecht - Fenerbahçe maçı ne zaman? 14:20