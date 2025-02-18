  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Fred'in durumu belli oldu! Galatasaray derbisinde...

FENERBAHÇE HABERİ - Fred'in durumu belli oldu! Galatasaray derbisinde...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta sakatlanan ve sahadan sekerek ayrılan Fred'in durumu merak konusu olmuştu. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Brezilyalı yıldızla ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 10:12
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ - Fred'in durumu belli oldu! Galatasaray derbisinde...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - Fred'in durumu belli oldu! Galatasaray derbisinde...

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanarak kritik Galatasaray derbisi öncesi hata yapmadı.

FENERBAHÇE HABERİ - Fred'in durumu belli oldu! Galatasaray derbisinde...

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Youssef En-Nesyri (2) ve Oğuz Aydın kaydetti.

FENERBAHÇE HABERİ - Fred'in durumu belli oldu! Galatasaray derbisinde...

Kasımpaşa'nın Mamadou Fall ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

FENERBAHÇE HABERİ - Fred'in durumu belli oldu! Galatasaray derbisinde...

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 57'ye yükselterek zirve takibini sürdürdü. Bu sezonki 6. yenilgisini alan Kasımpaşa ise 31 puanda kaldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Fred'in durumu belli oldu! Galatasaray derbisinde...

Kasımpaşa engelini kayıpsız geçen Fenerbahçe'de maçın yıldızlarından olan Fred korkuttu.

FENERBAHÇE HABERİ - Fred'in durumu belli oldu! Galatasaray derbisinde...

İstanbul ekibiyle oynanan maçta sakatlık geçiren Brezilyalı orta saha oyuncusu, sahadan sekerek ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Fred'in durumu belli oldu! Galatasaray derbisinde...

"KORKULACAK BİR ŞEY YOK"

Fred maç sonrası yaptığı açıklamada "İyiyim. Korkulacak bir şey yok. Orada bir darbe almıştım. Maç içerisinde bunlar normal. İyi bir şekilde dinleneceğim o maça kadar. Önemli bir maç oynayacağız perşembe günü o maçı kazanmalıyız. İyi bir jenerasyon geçireceğim, kendime dikkat ediyorum. Orada olacağım. Kimse endişe etmesin." ifadelerini kullanarak taraftarın yüreğine su serpmişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Fred'in durumu belli oldu! Galatasaray derbisinde...

ANDERLECHT MAÇINDA DİNLENDİRİLECEK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Jose Mourinho tedbir amacıyla Fred'i UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Anderlecht ile oynanacak maçta dinlendirecek.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan TFF'ye çıkarma! Somut adımlar atılıyor G.Saray'dan TFF'ye çıkarma! Somut adımlar atılıyor 10:45
G.Saray'dan Icardi kararı! G.Saray'dan Icardi kararı! 10:15
Fred'in durumu belli oldu! G.Saray derbisinde... Fred'in durumu belli oldu! G.Saray derbisinde... 10:12
G.Saray'dan hücuma scout transferi! G.Saray'dan hücuma scout transferi! 09:56
Çakar'dan olay sözler! "Allah'ın bir lütfu" Çakar'dan olay sözler! "Allah'ın bir lütfu" 09:39
"Osimhen tek başına yanardağ ordusu gibi!" "Osimhen tek başına yanardağ ordusu gibi!" 09:19
Daha Eski
Bugünkü maçlar 18 Şubat 2025 Bugünkü maçlar 18 Şubat 2025 08:30
Barça zirveye yerleşti! Barça zirveye yerleşti! 01:06
Barça zirveye yerleşti! Barça zirveye yerleşti! 01:04
Buruk: Hakem isterse uzaydan gelsin! Buruk: Hakem isterse uzaydan gelsin! 00:11
G.Saray Rize'de kazandı! G.Saray Rize'de kazandı! 00:11
F.Bahçe'ye Premier Lig'den süper transfer! F.Bahçe'ye Premier Lig'den süper transfer! 00:11