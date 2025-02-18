FENERBAHÇE HABERİ - Fred'in durumu belli oldu! Galatasaray derbisinde...

Kasımpaşa'nın Mamadou Fall ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 57'ye yükselterek zirve takibini sürdürdü. Bu sezonki 6. yenilgisini alan Kasımpaşa ise 31 puanda kaldı.