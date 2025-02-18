FENERBAHÇE HABERİ - Fred'in durumu belli oldu! Galatasaray derbisinde...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta sakatlanan ve sahadan sekerek ayrılan Fred'in durumu merak konusu olmuştu. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Brezilyalı yıldızla ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Kasımpaşa'nın Mamadou Fall ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 57'ye yükselterek zirve takibini sürdürdü. Bu sezonki 6. yenilgisini alan Kasımpaşa ise 31 puanda kaldı.
Kasımpaşa engelini kayıpsız geçen Fenerbahçe'de maçın yıldızlarından olan Fred korkuttu.
İstanbul ekibiyle oynanan maçta sakatlık geçiren Brezilyalı orta saha oyuncusu, sahadan sekerek ayrıldı.
"KORKULACAK BİR ŞEY YOK"
Fred maç sonrası yaptığı açıklamada "İyiyim. Korkulacak bir şey yok. Orada bir darbe almıştım. Maç içerisinde bunlar normal. İyi bir şekilde dinleneceğim o maça kadar. Önemli bir maç oynayacağız perşembe günü o maçı kazanmalıyız. İyi bir jenerasyon geçireceğim, kendime dikkat ediyorum. Orada olacağım. Kimse endişe etmesin." ifadelerini kullanarak taraftarın yüreğine su serpmişti.
ANDERLECHT MAÇINDA DİNLENDİRİLECEK
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Jose Mourinho tedbir amacıyla Fred'i UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Anderlecht ile oynanacak maçta dinlendirecek.
GALATASARAY DERBİSİNDE SAHADA
Deneyimli futbolcunun Galatasaray derbisinde ise sahada olacağı belirtildi.
DİĞER