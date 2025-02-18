Fenerbahçe'de Anderlecht maçı hazırlıkları başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, koordinasyon, çabukluk hareketleri ve pas çalışmasıyla idmana devam eden sarı-lacivertli futbolcular, dar alanda oynanan çift kale maçlar ve dayanıklılık koşuları ile antrenmanı sonlandırdı.

Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan ve sahada 60 dakikadan fazla süre alan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaptı.

Fenerbahçe, çarşamba günü yapacağı idmanla Anderlecht maçı hazırlıklarını tamamlayacak.