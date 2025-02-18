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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Anderlecht maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Anderlecht maçı hazırlıkları başladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında 20 Şubat Perşembe günü deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 15:17
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Fenerbahçe'de Anderlecht maçı hazırlıkları başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, koordinasyon, çabukluk hareketleri ve pas çalışmasıyla idmana devam eden sarı-lacivertli futbolcular, dar alanda oynanan çift kale maçlar ve dayanıklılık koşuları ile antrenmanı sonlandırdı.

Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan ve sahada 60 dakikadan fazla süre alan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaptı.

Fenerbahçe, çarşamba günü yapacağı idmanla Anderlecht maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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