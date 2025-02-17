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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Ianis Hagi’yi transfer gündemine aldı!

Fenerbahçe Ianis Hagi’yi transfer gündemine aldı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Yaz transfer dönemine güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda Glasgow Rangers ile sözleşmesi bitecek olan Ianis Hagi'yi transfer listesine aldı. İşte transfer sürecine dair detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 16:41
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Fenerbahçe Ianis Hagi’yi transfer gündemine aldı!

Ara transfer döneminde kadrosuna Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca gibi önemli isimleri katan Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için de çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe Ianis Hagi’yi transfer gündemine aldı!

İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre sarı-lacivertliler, Glasgow Rangers forması giyen Ianis Hagi ile ilgileniyor.

Fenerbahçe Ianis Hagi’yi transfer gündemine aldı!

26 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusunun sezon sonunda Rangers ile olan sözleşmesi sona eriyor.

Fenerbahçe Ianis Hagi’yi transfer gündemine aldı!

Kulüp, Hagi'yi bonservissiz kaybetmek istemediği için sözleşme yenileme görüşmeleri yapmış, ancak bu görüşmelerden bir sonuç alınamamıştı.

Fenerbahçe Ianis Hagi’yi transfer gündemine aldı!

Fenerbahçe'nin yanı sıra İtalya Serie A ekibi Genoa'nın da Ianis Hagi'yi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe Ianis Hagi’yi transfer gündemine aldı!

Bu sezon Glasgow Rangers formasıyla 20 resmi maça çıkan Hagi, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe Ianis Hagi’yi transfer gündemine aldı!

Efsane futbolcu Gheorghe Hagi'nin oğlu olan Ianis Hagi, çocukluk yıllarında Galatasaray'ın altyapı tesisleri olan Florya Metin Oktay Tesisleri'nde uzun süre vakit geçirmişti.

Fenerbahçe Ianis Hagi’yi transfer gündemine aldı!

Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olarak gösterilen Rumen futbolcunun, Fenerbahçe'nin teklifine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.

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