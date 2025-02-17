Fenerbahçe Ianis Hagi’yi transfer gündemine aldı!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Yaz transfer dönemine güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda Glasgow Rangers ile sözleşmesi bitecek olan Ianis Hagi'yi transfer listesine aldı. İşte transfer sürecine dair detaylar... (FB spor haberleri)
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Kulüp, Hagi'yi bonservissiz kaybetmek istemediği için sözleşme yenileme görüşmeleri yapmış, ancak bu görüşmelerden bir sonuç alınamamıştı.
Fenerbahçe'nin yanı sıra İtalya Serie A ekibi Genoa'nın da Ianis Hagi'yi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu belirtiliyor.
Bu sezon Glasgow Rangers formasıyla 20 resmi maça çıkan Hagi, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Efsane futbolcu Gheorghe Hagi'nin oğlu olan Ianis Hagi, çocukluk yıllarında Galatasaray'ın altyapı tesisleri olan Florya Metin Oktay Tesisleri'nde uzun süre vakit geçirmişti.
Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olarak gösterilen Rumen futbolcunun, Fenerbahçe'nin teklifine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.
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