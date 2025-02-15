3.5 yıl sonra Şansalan

Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasındaki maçları yönetecek olan hakemleri açıkladı. Açıklanan bu listede birbirinden farklı sürprizler vardı. En büyük sürpriz ise yarın oynanacak olan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı için yapılan atamada yaşandı. MHK, en son 17 Ekim 2021'de bir Fenerbahçe maçında düdük çalan Ali Şansalan'ı yarınki mücadelede görevlendirdi.

KOÇ: ALİ MAÇALAN

Şansalan böylece tam tamına 3.5 yıl sonra bir Fenerbahçe maçında düdük çalacak. 36 yaşındaki hakemin yönettiği en son maçta Fenerbahçe, Trabzonspor'a deplasmanda 3-1 yenilmişti. Şansalan, bu maçın 23. dakikasında Kim Min-Jae'ye ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyundan atmıştı. Maç sonu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Ali Şansalan değil 'Ali Maçalan" ifadelerini kullanmıştı.