Takımlar 'tamam' taraftarlar 'devam' diyor! Jose Mourinho böyle tepki gösterdi

DE BRUYNE: UEFA VE FIFA'NIN UMRUNDA DEĞİL "Sezonlar giderek uzuyor. Belki bu sezon normal geçecek ama 2026'da Dünya Kupası ile birlikte takvim daha da karmaşık hale gelecek. Bazı oyuncu birlikleri çözüm bulmaya çalıştı ama değişen bir şey olmadı. Bu durum UEFA ve FIFA'nın umurunda bile değil. Onlar parayı önemsiyor."

KOUNDE: SAKATLIKLAR ARTIYOR "Uzun zamandır maç sayısı hakkında konuşuyoruz ancak ne futbolcuları ne de teknik direktörleri dinliyorlar. Çok fazla risk alıyoruz. Dinlenme süremiz az olduğu için sakatlıklar artıyor. Kulüpler Dünya Kupası ile birlikte sezonda yaklaşık 70 maça çıkacağız. Bunun adı çılgınlık."