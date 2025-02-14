Takımlar 'tamam' taraftarlar 'devam' diyor! Jose Mourinho böyle tepki gösterdi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile son zamanlarda futbolcuların ve çalıştırıcıların şikayetçi olduğu yoğun fikstür konusuna değindi. İşte Portekizli'nin fikstür tepkisi ve futbol dünyasında uzun zamandır süregelen o tartışma... | Son dakika spor haberleri
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Portekizli çalıştırıcının bu paylaşımı, futbol camiasının şikayetçi olduğu yoğun fikstür konusunun tekrardan tartışılmasına yol açtı.
Avrupa'nın büyük takımlarının özellikle sezon başlarında birden fazla kulvarda boy gösteriyor olması, futbolcuların bu konuda ettikleri "isyanın" sıklaşmasına neden olmuştu.
ERTELEME TALEBİNE RET!
Son olarak Telegraph Football'un haberine göre Mart ayında 14 günde 5 maça çıkacak olan Aston Villa, Liverpool ile oynayacakları kritik karşılaşmanın ertelenmesini talep etti. Futbol Birliği'nin bu talebi reddettiği ortaya çıktı.
TRİBÜNLER İKİYE AYRILDI
Futbolseverlerin bir kısmı, futbolcuların kazandıkları astronomik rakamlar sebebiyle bu konuda şikayet etme haklarının bulunmadığını dile getiriyor.
Öte yandan bir kısım futbolseverler ise oyuncuların fiziksel yüklenmelerinin bu denli fazla olmasının futbolcunun sağlığını hiçe saydığını savunuyor. İşte futbolcuların yoğun fikstüre isyan ettikleri bazı açıklamalar...
RODRI: FUTBOLCULAR GREVE YAKIN
"Futbolcular olarak greve yakın olduğumuzu düşünüyorum. Bu şekilde devam ederse başka seçeneğimiz kalmayacak. Durum bizi endişelendiriyor."
DE BRUYNE: UEFA VE FIFA'NIN UMRUNDA DEĞİL
"Sezonlar giderek uzuyor. Belki bu sezon normal geçecek ama 2026'da Dünya Kupası ile birlikte takvim daha da karmaşık hale gelecek. Bazı oyuncu birlikleri çözüm bulmaya çalıştı ama değişen bir şey olmadı. Bu durum UEFA ve FIFA'nın umurunda bile değil. Onlar parayı önemsiyor."
KOUNDE: SAKATLIKLAR ARTIYOR
"Uzun zamandır maç sayısı hakkında konuşuyoruz ancak ne futbolcuları ne de teknik direktörleri dinliyorlar. Çok fazla risk alıyoruz. Dinlenme süremiz az olduğu için sakatlıklar artıyor. Kulüpler Dünya Kupası ile birlikte sezonda yaklaşık 70 maça çıkacağız. Bunun adı çılgınlık."
AKANJI: BİZ DE İNSANIZ
"FIFA ve UEFA maç programını sürekli arttırıyor. Oyuncuları da düşünmeniz gerekiyor. Sıkı çalışıyoruz belki ama biz de insanız. Bizim de bir canımız var. Bu gidişle ben de 30 yaşında futbolu bırakırım."
ALISSON: BIKTIK
"Kimse oyunculara yoğun fikstür hakkında ne düşündüklerini sormuyor. Bu durumdan gerçekten bıktık."
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