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Haberler Fenerbahçe Corendon Alanyaspor 0-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET) Fenerbahçe Alanya'dan 3 puanla döndü!

Corendon Alanyaspor 0-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET) Fenerbahçe Alanya'dan 3 puanla döndü!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, ligde kritik bir deplasmanda daha galip gelerek lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. İşte maçın detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 18:06 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 18:14
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Corendon Alanyaspor 0-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET) Fenerbahçe Alanya'dan 3 puanla döndü!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Sebastian Szymanski ve 42. dakikada Anderson Talisca kaydetti.

4000. GOL SZYMANSKI'DEN

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'nin lig tarihindeki 4000. golünü kaydetti.

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TALISCA'DAN LİGDE SİFTAH

Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla Trendyol Süper Lig'deki ilk golünü Corendon Alanyaspor'a karşı kaydetti.

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Karşılaşmanın 12. dakikasında Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, sakatlandı ve karşılaşmaya devam edemedi. 28 yaşındaki futbolcu yerini Sofyan Amrabat'a bıraktı.

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Fenerabahçe'de, karşılaşmanın 70. dakikasında Talisca'nın yerine oyuna giren İsmail Yüksek, sakatlanarak 90+2. dakikada sonradan girdiği karşılaşmada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

SZYMANSKI KASIMPAŞA MAÇINDA YOK

Sarı-lacivertli ekipte sarı kart sınırında olan isimlerden Sebastian Szymanski, karşılaşmanın 89. dakikasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Polonyalı futbolcu, Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile içeride oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe, ligde 54 puana yükseldi ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Corendon Alanyaspor ise 28 puanda kaldı ve 9. sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak; Corendon Alanyaspor ise Atakaş Hatayspor deplasmanına konuk olacak.

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