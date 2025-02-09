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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jose Mourinho: Bizler ağlamıyoruz!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho: Bizler ağlamıyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 15:14 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 15:20
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho: Bizler ağlamıyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI:

Alanyaspor'u bu teknik direktörlerinden önce analiz etmemiştim. Bu teknik direktörle maçlarını izledim ve analiz ettim. İyi ve organize bir takım. Bugün biraz daha defansif oynamalarını bekliyorum. İleride hızlı oyuncuları var. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Eğer 3 puan istiyorsak kusursuza yakın oynamamız gerekiyor çünkü zor bir maç olacak.

Ben her zaman eksik oyuncu olduğu zaman başka oyuncular için fırsat olduğunu düşünüyorum. Bizler ağlamıyoruz, çözüm üretmeye çalışıyoruz. En-Nesyri'nin yokluğu büyük bir eksik çünkü her maçta gol atıyor ama biz her maç çözüm arayışı içerisindeyiz. Zor bir maç olacak ama 3 puan almak için elimizden geleni yapacağız.

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