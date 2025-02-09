Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Ligin 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor.
Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
CORENDON ALANYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ:
Corendon Alanyaspor: Yusuf, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fatih, Augusto, Efecan, Yusuf Özdemir, Hwang Ui-jo
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Levent, Çağlar, Skriniar, Fred, Oğuz, Kostic, Szymanski, Talisca, Tadic, Dzeko
CORENDON ALANYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 9 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
HEDEF DERBİYE KADAR PUAN KAYBETMEMEK
Fenerbahçe, Süper Lig'de 22'nci haftada 51 puan ile 2'nci sırada bulunuyor. Lider Galatasaray ile arasında 6 puan fark olan sarı-lacivertliler, derbi maçına kadar 2'de 2 yapmak istiyor. 23 Şubat'ta Rams Park'ta sarı-kırmızılı ekibe konuk olacak Fenerbahçe, o döneme kadar ligdeki Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarından galibiyetle ayrılmak istiyor.