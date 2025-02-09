Fenerbahçe Heung-min Son transferinde mutlu sona ulaşacak! İşte yönetimin planı

Ara transfer döneminde yıldız isimlere giden sarı-lacivertliler, Skriniar, Diego Carlos, Talisca ile Mimovic'i renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Kanarya, taraftarının yüzünü güldürecek bir hamle daha için harekete geçti.