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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Heung-min Son transferinde mutlu sona ulaşacak! İşte yönetimin planı

Fenerbahçe Heung-min Son transferinde mutlu sona ulaşacak! İşte yönetimin planı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde yönetimin Tottenham'ın yıldız futbolcusu Heung-min Son için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 10:30
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Fenerbahçe Heung-min Son transferinde mutlu sona ulaşacak! İşte yönetimin planı

Ara transfer döneminde yıldız isimlere giden sarı-lacivertliler, Skriniar, Diego Carlos, Talisca ile Mimovic'i renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Kanarya, taraftarının yüzünü güldürecek bir hamle daha için harekete geçti.

Fenerbahçe Heung-min Son transferinde mutlu sona ulaşacak! İşte yönetimin planı

11 yıllık özlemi bitirmek isteyen yönetimin, devre arasında Tottenham'dan Heung-min Son için kolları sıvadığı öğrenildi.

Fenerbahçe Heung-min Son transferinde mutlu sona ulaşacak! İşte yönetimin planı

ŞARTLARI SORULDU

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Premier Lig takımı Tottenham'ın simge ismi Heung-min Son için nabız yokladı ve oyuncunun şartlarını sordu.

Fenerbahçe Heung-min Son transferinde mutlu sona ulaşacak! İşte yönetimin planı

32 yaşındaki sol kanadın takıma büyük katkı yapacağını düşünen Fenerbahçeli yetkililerin, transfer için kesenin ağzını açmaya hazır olduğu kaydedildi. Ancak İngilizler, Güney Koreli yıldızı kış transfer döneminde bırakmaya niyetleri olmadığını bildirdi.

Fenerbahçe Heung-min Son transferinde mutlu sona ulaşacak! İşte yönetimin planı

Bu cevap sonrası geri adım atmak zorunda kalan yönetimin, tecrübeli oyuncudan vazgeçmediği ve önümüzdeki sezonun yıldız transferi olarak şimdiden listenin ilk sırasına yazmaya karar verdikleri ifade edildi.

Fenerbahçe Heung-min Son transferinde mutlu sona ulaşacak! İşte yönetimin planı

Sol kanatta oynayan Allan Saint-Maximin'in lig bitince ayrılacağını da hesap eden sarı-lacivertli kurmayların sezon sonunda Heung-min Son için yeniden girişimde bulunma kararı aldığı gelen haberler arasında.

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