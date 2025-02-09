Fenerbahçe Heung-min Son transferinde mutlu sona ulaşacak! İşte yönetimin planı
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde yönetimin Tottenham'ın yıldız futbolcusu Heung-min Son için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...
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32 yaşındaki sol kanadın takıma büyük katkı yapacağını düşünen Fenerbahçeli yetkililerin, transfer için kesenin ağzını açmaya hazır olduğu kaydedildi. Ancak İngilizler, Güney Koreli yıldızı kış transfer döneminde bırakmaya niyetleri olmadığını bildirdi.
Bu cevap sonrası geri adım atmak zorunda kalan yönetimin, tecrübeli oyuncudan vazgeçmediği ve önümüzdeki sezonun yıldız transferi olarak şimdiden listenin ilk sırasına yazmaya karar verdikleri ifade edildi.
Sol kanatta oynayan Allan Saint-Maximin'in lig bitince ayrılacağını da hesap eden sarı-lacivertli kurmayların sezon sonunda Heung-min Son için yeniden girişimde bulunma kararı aldığı gelen haberler arasında.
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