TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sol beke Luan Candido!

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, sol bek hamlesi için harekete geçti. Talisca, Skriniar ve Diego Carlos gibi önemli yıldızları getiren sarı-lacivertliler, sol bek için de Luan Candido'yu gözüne kestirdi.

6 MİLYON EURO İSTENİYOR Fenerbahçe'yi bu transfer çalışmasında en fazla zorlayacak konu iki kulüple birden temasa geçecek olması. RB Bragantino'nun Candido için 6 milyon euroyu bulan bir bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi. Brezilya basınında çıkan haberlerde de yıldız sol bekin Avrupa'ya gitmeye sıcak baktığı vurgulandı. RB Bragantino'da 26 lig maçına çıkan Luan Candido, 1 gol attı. Fenerbahçe'nin transferde aceleci davranmadığı ve görüşmelerin sürdüğü vurgulandı.