TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sol beke Luan Candido!
Fenerbahçe, kadrosuna sol bek takviyesi yapmak için çalışmalarına hız verdi. Kanarya, rotasını Brezilya'ya kırarken RB Bragantino'dan Luan Candido ismi dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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UEFA KADROSUNA GİRMEYECEK
Sarı lacivertliler olası bir sol bek transferini Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarını düşünerek yapıyor. Bu nedenle Luan Candido hamlesinin transferin son gününe kadar uzayabileceği vurgulandı. 11 Şubat'a kadar transfer çalışmaları sürecek.
İSTİKRAR ABİDESİ
Brezilya ekibi RB Bragantino'da 2020 yılından beri forma giyen Luan Candido, istikrarıyla ön plana çıktı. Kulübüyle 5 senede 179 resmi maça çıkan Candido, 21 gol atarken 8 de asist yaptı.
2 AYDIR MAÇ YAPMADI
Luan Candido ile ilgili en büyük handikap maç eksiği olarak gözüküyor. Brezilya Serie A'nın Aralık 2024'te tamamlanması nedeniyle 24 yaşındaki sol bek yaklaşık 2 aydır maça çıkmadı.
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