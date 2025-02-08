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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin son olarak bu maçtaki kamp kadrosu belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 16:36 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 17:03
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Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın saat 16.00'da Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Mücadelenin hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Alanya'ya hareket etti.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Dominik Livakovic, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Diego Carlos, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek'in yanı sıra sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri kadroda yer almadı. Lisansı çıkartılan yeni transfer Ognjen Mimovic de kafilede bulunmuyor.

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko ve Cenk Tosun."

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