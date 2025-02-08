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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den bir stoper transferi daha! Yaşanan sakatlıklar sonrası...

Fenerbahçe'den bir stoper transferi daha! Yaşanan sakatlıklar sonrası...

Ara transferin en hızlı takımlarından Fenerbahçe'den sürpriz bir atak daha geldi. Ocak ayında 2 stoper takviyesi yapan sarı lacivertlilerin, yaşanan sakatlıkların ardından bir hamle daha yapacağı öğrenildi. İşte Kanarya'nın hedefindeki isimler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe'den bir stoper transferi daha! Yaşanan sakatlıklar sonrası...

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, sürpriz bir stoper hamlesi yapmaya hazırlanıyor...

Fenerbahçe'den bir stoper transferi daha! Yaşanan sakatlıklar sonrası...

Bunun nedeni de Erzurum FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında üç stoperinin birden sakatlık yaşaması...

Fenerbahçe'den bir stoper transferi daha! Yaşanan sakatlıklar sonrası...

Yusuf 10 gün sonra, Djiku da 20 gün sonra dönecek. Ancak büyük umutlarla transfer edilen Diego Carlos en az 6 hafta yok.

Fenerbahçe'den bir stoper transferi daha! Yaşanan sakatlıklar sonrası...

Hal böyle olunca savunmada eksik kalan sarı-lacivertiler, bu bölgeye 11 Şubat'a kadar bir isim daha almak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'den bir stoper transferi daha! Yaşanan sakatlıklar sonrası...

İKİSİ DE SOL AYAKLI SOL STOPER

Yabancı kotasının dolu olmasından dolayı yapılacak stoper takviyesi yerli olacak ve listede iki isim var: Cenk Özkaçar ile Ahmetcan Kaplan...

Fenerbahçe'den bir stoper transferi daha! Yaşanan sakatlıklar sonrası...

Jose Mourinho tarafından onay verilen iki oyuncunun da artısı sol ayaklı sol stoper olmaları...

Fenerbahçe'den bir stoper transferi daha! Yaşanan sakatlıklar sonrası...

Yönetim hem Portekizli teknik adamın sol ayaklı sol stoper isteğini yerine getirmek hem de kadrosunu daha da güçlendirme hedefinde.

Fenerbahçe'den bir stoper transferi daha! Yaşanan sakatlıklar sonrası...

Oyuncuların kulüplerinden bilgi alındı. Özellikle Cenk, F.Bahçe'ye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'den bir stoper transferi daha! Yaşanan sakatlıklar sonrası...

G.SARAY DA İSTEDİ

Ahmetcan Kaplan, Galatasaray'ın da listesindeydi... Sarı kırmızılılar, transferi gerçekleştiremedi.

Fenerbahçe'den bir stoper transferi daha! Yaşanan sakatlıklar sonrası...

VALLADOLID'DE 5 MAÇA ÇIKTI

Sezon başında Valencia'dan Real Valladolid'e kiralık olarak gönderilen Cenk Özkaçar, bu sezon forma şansı bulmakta zorlanıyor. Valladolid'de şu ana kadar 5 maça çıkan ve 286 dakika süre alan Cenk, oynayamadığı için mutsuz ve Fenerbahçe'ye gelme ihtimali yüksek.

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