Fenerbahçe'den bir stoper transferi daha! Yaşanan sakatlıklar sonrası...
Ara transferin en hızlı takımlarından Fenerbahçe'den sürpriz bir atak daha geldi. Ocak ayında 2 stoper takviyesi yapan sarı lacivertlilerin, yaşanan sakatlıkların ardından bir hamle daha yapacağı öğrenildi. İşte Kanarya'nın hedefindeki isimler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Hal böyle olunca savunmada eksik kalan sarı-lacivertiler, bu bölgeye 11 Şubat'a kadar bir isim daha almak için kolları sıvadı.
İKİSİ DE SOL AYAKLI SOL STOPER
Yabancı kotasının dolu olmasından dolayı yapılacak stoper takviyesi yerli olacak ve listede iki isim var: Cenk Özkaçar ile Ahmetcan Kaplan...
Jose Mourinho tarafından onay verilen iki oyuncunun da artısı sol ayaklı sol stoper olmaları...
Yönetim hem Portekizli teknik adamın sol ayaklı sol stoper isteğini yerine getirmek hem de kadrosunu daha da güçlendirme hedefinde.
Oyuncuların kulüplerinden bilgi alındı. Özellikle Cenk, F.Bahçe'ye sıcak bakıyor.
G.SARAY DA İSTEDİ
Ahmetcan Kaplan, Galatasaray'ın da listesindeydi... Sarı kırmızılılar, transferi gerçekleştiremedi.
VALLADOLID'DE 5 MAÇA ÇIKTI
Sezon başında Valencia'dan Real Valladolid'e kiralık olarak gönderilen Cenk Özkaçar, bu sezon forma şansı bulmakta zorlanıyor. Valladolid'de şu ana kadar 5 maça çıkan ve 286 dakika süre alan Cenk, oynayamadığı için mutsuz ve Fenerbahçe'ye gelme ihtimali yüksek.
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