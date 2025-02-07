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Haberler Fenerbahçe Rekora 5 kaldı

Rekora 5 kaldı

Erzurum maçında 2 gol birden atan En-Nesyri, gol sayısını da 20'ye çıkardı. Faslı yıldız, 5 kez daha fileleri sarsarsa kariyer rekoru kıracak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 06:50
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Rekora 5 kaldı

Sezonun ilk bölümünde performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan En-Nesyri, bir açıldı, pir açıldı... Takıma ve ülkeye alıştıktan sonra gollerini sıralamaya başlayan Faslı oyuncu, son oynanan Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Erzurum FK mücadelesinde de ağları iki kez sarstı. Nesyri, Fenerbahçe, formasıyla ise tüm kulvarlarda 20 kez gol buldu. Bu performansıyla da 2022-23'teki sezonunu geride bıraktı. Geçen sezon ise Sevilla'yla tüm kulvarlarda 20 gol atan En- Nesyri, henüz şubat ayında Fenerbahçe'de bu gol sayısını egale etti. Faslı santrfor, kalan maçlarda 5 kez daha fileleri havalandırırsa, kariyer rekoru kıracak. Nesyri, kariyerindeki en golcü dönemini 2020-21 sezonunda yaşamış ve o dönem Sevilla formasıyla 24 gol atmıştı.

ALANYA'DA YOK

Youssef En-Nesyri, Çaykur Rizespor maçında takımına 89'da galibiyeti getiren golü atmış ve gol sevincinde formasını çıkardığı için sarı kart görmüştü. Bu sarı kartla cezalı duruma düşen Faslı oyuncu, bu haftaki Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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