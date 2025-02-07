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Haberler Fenerbahçe Golün adı Fener

Golün adı Fener

Fenerbahçe, Süper Lig'in geride kalan haftalarında bulduğu pozisyonları gole çevirme oranı en yüksek takım. Sarı-lacivertliler, yakaladığı pozisyonların %41'inde topu ağlarla buluşturdu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 06:50
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Golün adı Fener

Süper Lig'in geride kalan haftalarında rakip ağları 55 kez sarsan ve 19 takım içinde en fazla gol atan ekip olan Fenerbahçe, bulduğu pozisyonları değerlendirme oranında da ilk sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler, maç başına 4.3 büyük şans yakalarken, bunların birçoğunda ise meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bulduğu pozisyonları %41'ini olumlu sonuçlandıran Fenerbahçe, bu alanda zirveyi Kasımpaşa'yla birlikte paylaştı.

Başakşehir ile Samsunspor %39'luk oranla Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı takip etti. Göztepe'yle Konyaspor ise %38'lik oran yakaladı. Trabzonspor'un bulduğu pozisyonlarda skor üretme oranı ise %37... Fenerbahçe'nin önünde 6 puan farkla lider olan Galatasaray, yakaladığı fırsatların sadece %36'sını golle sonuçlandırdı ve bitiricilikte ezeli rakibi Fenerbahçe'nin çok gerisinde kaldı. Beşiktaş da gol bulma oranı %35...

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