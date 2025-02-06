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Haberler Fenerbahçe Spor yazarları Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçını değerlendirdi

Spor yazarları Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. maçında Fenerbahçe ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 5-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 08:47
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Spor yazarları Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ – KALİTEYİ YENEMEZSİN

İstanbul'un soğuk havasına, Çamlıca'dan gelen Kuzey Rüzgarı da katkıda bulununca, Kadıköy'e geldiyseniz, yazın sıcak günlerindeki isyanınızdan geri dönersiniz. İşte öyle bir geceydi. Levent ve Amrabat haricinde üç gün önceki lig maçında ilk on bir gören yoktu sahada. Talisca'daydı gözler öncelikle.

Spor yazarları Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçını değerlendirdi

Transfer haberleri gelirken durumları "belirsiz" sınıfına geçen Osayi kulübede, Maximin tribünde. Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, Süper Lig'e göz diken takımının, bunu hak ettiği bir oyunun peşinde olacaklarını söyledi. Hakan Kutlu'nun ekibi neredeyse 90 dakika tam saha baskı yaptılar. Fenerbahçe'nin geriden çıkarken yaşadığı sorunların peşine düştüler. Temaslı baskı Fenerbahçe'ye üç stopere mal oldu; Djiku, Carlos ve Yusuf arka arkaya çıktılar sahadan.

Spor yazarları Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçını değerlendirdi

Mourinho 'üçlü'den vazgeçmedi yine. Ne zaman ki oyuna sokacak stoperi kalmadı, dörtlüye dönüp, yine iki gol buldular. Takımı "geliştirmek" için gelen bir ekibin "var olanı" fark etmekten bu kadar uzak kalması, "Ben yaptım" demek adına, kendi takımının en büyük rakibi olması böyle bir şey işte.

Spor yazarları Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçını değerlendirdi

Ancak sahada "kalite" işi ele alınca, ne Erzurumspor'un mücadelesi, ne de kenar yönetiminin çektiği dizginler durdurabiliyor takımı. Öyle bir kadro yaptılar ki, kendi "yanlışlarını" bile doğruya çeviriyorlar. Mesela Amrabat tel tel dökülüyor, Oğuz Aydın çıkıp ortaya asistlerle bütün yaraları sarıyor. Takım baskıda, Talisca gelip, sihirli sol ayağını devreye sokuyor. Mert Hakan her topa kendini gösteriyor. Ve perde…

Spor yazarları Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçını değerlendirdi

EMRE BOL – RAKET GİBİ BİR SOL AYAK

Mourinho'nun aslında denemeyanılma işlerini yapabileceği en rahat platform Türkiye Kupası maçları… Hele de rakip Erzurum gibi Süper Lig'e yakın bir standarttaysa bazı oyuncularının durumunu daha net görebilir. İki yeni transfer Talisca ve Skriniar'ın maç eksikleri göze çarpıyor.

Spor yazarları Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçını değerlendirdi

Özellikle Talisca'nın geldiği ligde oyuncuların koşu mesafeleri 5 kilometre civarında… Bizim ligde ise 12-13 kilometre… Bu geçiş döneminde Talisca'nın form tutması biraz süre alacak gibi görünüyor. Ama öte yandan gerçekten bir oyun zekası ve raket gibi bir sol ayağı var. Fazlaca koşmadan da Fenerbahçe'ye skor katkısı yapacağına eminim.

Spor yazarları Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçını değerlendirdi

Aynı maçta 3 stoperin birden sakatlanıp çıkması gerçekten inanılmaz. Büyük şanssızlık. Umarım önemli bir durumları yoktur. Fenerbahçe hiçbir şeyden çekmedi, stoper sakatlıklarından çektiği kadar. Kimi transfer etse elinde kalıyor. Erzurum ekibi iyi niyetle, kapanmadan, güzel oyun için mücadele etti. Lakin Fenerbahçe'nin yedek ağırlıklı kadrosuna bile yetemedi. Bu durum kadro derinliğinin ne kadar iyi olduğunun göstergesi…

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