Spor yazarları Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçını değerlendirdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. maçında Fenerbahçe ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 5-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)
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Ancak sahada "kalite" işi ele alınca, ne Erzurumspor'un mücadelesi, ne de kenar yönetiminin çektiği dizginler durdurabiliyor takımı. Öyle bir kadro yaptılar ki, kendi "yanlışlarını" bile doğruya çeviriyorlar. Mesela Amrabat tel tel dökülüyor, Oğuz Aydın çıkıp ortaya asistlerle bütün yaraları sarıyor. Takım baskıda, Talisca gelip, sihirli sol ayağını devreye sokuyor. Mert Hakan her topa kendini gösteriyor. Ve perde…
EMRE BOL – RAKET GİBİ BİR SOL AYAK
Mourinho'nun aslında denemeyanılma işlerini yapabileceği en rahat platform Türkiye Kupası maçları… Hele de rakip Erzurum gibi Süper Lig'e yakın bir standarttaysa bazı oyuncularının durumunu daha net görebilir. İki yeni transfer Talisca ve Skriniar'ın maç eksikleri göze çarpıyor.
Özellikle Talisca'nın geldiği ligde oyuncuların koşu mesafeleri 5 kilometre civarında… Bizim ligde ise 12-13 kilometre… Bu geçiş döneminde Talisca'nın form tutması biraz süre alacak gibi görünüyor. Ama öte yandan gerçekten bir oyun zekası ve raket gibi bir sol ayağı var. Fazlaca koşmadan da Fenerbahçe'ye skor katkısı yapacağına eminim.
Aynı maçta 3 stoperin birden sakatlanıp çıkması gerçekten inanılmaz. Büyük şanssızlık. Umarım önemli bir durumları yoktur. Fenerbahçe hiçbir şeyden çekmedi, stoper sakatlıklarından çektiği kadar. Kimi transfer etse elinde kalıyor. Erzurum ekibi iyi niyetle, kapanmadan, güzel oyun için mücadele etti. Lakin Fenerbahçe'nin yedek ağırlıklı kadrosuna bile yetemedi. Bu durum kadro derinliğinin ne kadar iyi olduğunun göstergesi…
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