Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'i yıkan transfer haberi!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği büyük merak konusu haline gelen Cengiz Ünder ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 27 yaşındaki futbolcu son olarak aldığı o haberle sarsıldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 14:34 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 14:36
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Cengiz Ünder'i reddeden Spartak Moskova'nın diğer seçeneklerine öncelik verdiği vurgulandı.
Spartak Moskova'nın AEK forması giyen Levi Garcia ve River Plate'te top koşturan Pablo Solari'yi kadrosuna katacağı aktarıldı.
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