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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'i yıkan transfer haberi!

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'i yıkan transfer haberi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği büyük merak konusu haline gelen Cengiz Ünder ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 27 yaşındaki futbolcu son olarak aldığı o haberle sarsıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 14:34 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 14:36
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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'i yıkan transfer haberi!

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder'in kış transfer döneminde ayrılığı gündeme geldi.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'i yıkan transfer haberi!

Beşiktaş'a transferi son anda gerçekleşmeyen Cengiz Ünder için Zenit iddiaları da ortaya atılmıştı.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'i yıkan transfer haberi!

NTV'nin Rus basınından derlediği habere göre Cengiz Ünder Spartak Moskova'ya teklif edildi. Rus temsilcisinin Cengiz Ünder önerisini geri çevirdiği haber detayında yer aldı.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'i yıkan transfer haberi!

Cengiz Ünder'i reddeden Spartak Moskova'nın diğer seçeneklerine öncelik verdiği vurgulandı.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'i yıkan transfer haberi!

Spartak Moskova'nın AEK forması giyen Levi Garcia ve River Plate'te top koşturan Pablo Solari'yi kadrosuna katacağı aktarıldı.

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