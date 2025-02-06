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Haberler Fenerbahçe Sol beke Candido

Sol beke Candido

Sarı-lacivertliler kadrosuna sol bek takviyesi yapmak için çalışmalarına hız verdi. Kanarya, rotasını Brezilya’ya kırarken RB Bragantino’dan Luan Candido ismi dikkat çekti

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 06:50
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Sol beke Candido

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, sol bek hamlesi için harekete geçti. Talisca, Skriniar ve Diego Carlos gibi önemli yıldızları getiren sarı-lacivertliler, sol bek için de Luan Candido'yu gözüne kestirdi. Brezilya Serie A ekiplerinden RB Bragantino'da forma giyen 24 yaşındaki sol bekin kulübüyle sözleşmesi Aralık 2026'da sona erecek. Genç savunmacının sözleşmesinin bir kısmı ortak sponsorluk nedeniyle RB Leipzig'de bulunuyor.

6 MİLYON EURO İSTENİYOR

Fenerbahçe'yi bu transfer çalışmasında en fazla zorlayacak konu iki kulüple birden temasa geçecek olması. RB Bragantino'nun Candido için 6 milyon euroyu bulan bir bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi. Brezilya basınında çıkan haberlerde de yıldız sol bekin Avrupa'ya gitmeye sıcak baktığı vurgulandı. RB Bragantino'da 26 lig maçına çıkan Luan Candido, 1 gol attı. Fenerbahçe'nin transferde aceleci davranmadığı ve görüşmelerin sürdüğü vurgulandı.

UEFA KADROSUNA GİRMEYECEK

Sarı-lacivertliler olası bir sol bek transferini Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarını düşünerek yapıyor. Bu nedenle Luan Candido hamlesinin transferin son gününe kadar uzayabileceği vurgulandı. 11 Şubat'a kadar transfer çalışmaları sürecek.

İSTİKRAR ABİDESİ

Brezilya ekibi RB Bragantino'da 2020 yılından beri forma giyen Luan Candido, istikrarıyla ön plana çıktı. Kulübüyle 5 senede 179 resmi maça çıkan Candido, 21 gol atarken 8 de asist yaptı.

2 AYDIR MAÇ YAPMADI

Luan Candido ile ilgili en büyük handikap maç eksiği olarak gözüküyor. Brezilya Serie A'nın Aralık 2024'te tamamlanması nedeniyle 24 yaşındaki sol bek yaklaşık 2 aydır maça çıkmadı.

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