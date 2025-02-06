Yıldızlar geçidi

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında Fenerbahçe evinde ağırladığı Trendyol 1. Lig temsilcisi Erzurumspor'u 5-0 yendi. Sarı-lacivertliler böylece ikide iki yaparken, Erzurumspor ise henüz puan alamadı. Kadıköy'de gecenin en çok öne çıkan ismi Anderson Talisca oldu. Sezonun flaş transferi olan Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli formayla ilk golünü 33'de çok şık bir plase vuruşla kaydetti, 1-0 yaptı. Talisca ayrıca oynadığı süre boyunca hırslı ve istekli görüntüsüyle beğeni topladı.

MERT HAKAN'IN İMZASI

İkinci devreye Fenerbahçe golle başladı adeta. 48'de Talisca, Beşiktaş döneminden çok iyi tanıdığı Cenk Tosun'la verkaça girdi, Cenk şık bir çalımla ceza sahasına girip, yerde kaldı ve penaltı çalındı. Topun başına geçen Cenk Tosun penaltıdan ağları havalandırdı: 2-0. 77'de Mert Hakan Yandaş ceza sahası dışından enfes bir şutla jeneriklik bir gole imza attı: 3-0 Son dönemin formda golcüsü En- Nesyri 81 ve 89'da sahneye çıkarak 5-0'lık zaferi tayin etti.

11 DAKİKADA 3 ASİST YAPTI

Mücadelede 61. dakikada Anderson Talisca'nın yerine oyuna giren Oğuz Aydın, asistleriyle yıldızlaştı. Oğuz, 11 dakikada 3 asist yaptı. Genç yıldız ilk olarak Mert Hakan'ın golünde ardından da En-Nesyri'nin arka arkaya 2 kez ağları sarstığı pozisyonlarda pası veren isim oldu.

CENGİZ 133 GÜN SONRA

Erzurumspor maçına 11'de başlayan Cengiz Ünder, sarı-lacivertlilerde 133 gün sonra ilk 11'de şans buldu. Ünder, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ülker Stadı'nda Belçika'dan St Gilloise karşısında ilk 11'de yer almıştı.

MOU'DAN 8 FARKLI İSİM

Fenerbahçe'de Mourinho, Rize maçının 11'ine göre 8 değişikliğe gitti. Portekizli hoca; kaleci İrfan Can, Carlos, Kostic, Szymanski, Oğuz Aydın, Dzeko ve En-Nesyri'yi yedek soyundururken, Fred'i ise kadroya almadı.

ZOR, ALIŞIK DEĞİLİM

Fenerbahçe'de sağ bekte oynayan İsmail Yüksek, alışık olmadığı bir mevkide oynadığını ve zorlandığını itiraf etti. Yüksek, "Uzun bir aradan sonra ilk 11'de çıktım, Avrupa maçında da aynı mevkide devam ettim. Zor, alışık olduğum bir mevki değil ama görevim neyse onu yapıyorum. Umarım arkadaşlarıma yardımcı olabiliyorumdur" dedi.