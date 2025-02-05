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Haberler Fenerbahçe Üç yıldıza tam not

Üç yıldıza tam not

Diego Carlos ile Milan Skriniar, Ç.Rize maçına 11’de başladı. İki stoperin ilk maçları olmasına rağmen savunmadaki duruşları beğenildi. Hazır olmayan Talisca ise oyuna girdikten sonraki performansıyla taraftarları mest etti

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
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Üç yıldıza tam not

Şampiyonluğu kafasına koyan Fenerbahçe, devre arasında transferin en hızlısıydı. Takımdaki eksikleri çok kısa süre içinde tamamlayan sarı-lacivertliler, ilk olarak Diego Carlos'u ardından ise Milan Skriniar'ı aldı. Üçüncü transferini ise Talisca'yla gerçekleştirdi. Bu üç oyuncu, Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçıyla birlikte taraftarların huzuruna çıktı. Carlos ile Skriniar, ilk 11'de karşılaşmaya başladı. Anderson Talisca ise; 61. dakikada Levent Mercan'ın yerine oyuna dahil oldu.

PAS KALİTESİYLE MEST ETTİ

Carlos ile Skriniar ilk kez birlikte oynamalarına rağmen; savunmadaki duruşlarıyla taraftarların beğenisini kazandı. Özellikle Skriniar'ın ayağını iyi kullanması ve pas kalitesi F.Bahçeli futbolseverlerden tam not aldı. Son yarım saatte süre alan Talisca da tribünleri mest etti. Hazır olmamasına rağmen saha içindeki etkinliği, pozisyon alması ve attığı şutlarla dikkat çekti. 'F.Bahçeliler bu üçlü şampiyonluk yolunda büyük güç katacak' yorumlarını yaptı.

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