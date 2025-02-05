Üç yıldıza tam not

Şampiyonluğu kafasına koyan Fenerbahçe, devre arasında transferin en hızlısıydı. Takımdaki eksikleri çok kısa süre içinde tamamlayan sarı-lacivertliler, ilk olarak Diego Carlos'u ardından ise Milan Skriniar'ı aldı. Üçüncü transferini ise Talisca'yla gerçekleştirdi. Bu üç oyuncu, Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçıyla birlikte taraftarların huzuruna çıktı. Carlos ile Skriniar, ilk 11'de karşılaşmaya başladı. Anderson Talisca ise; 61. dakikada Levent Mercan'ın yerine oyuna dahil oldu.

PAS KALİTESİYLE MEST ETTİ

Carlos ile Skriniar ilk kez birlikte oynamalarına rağmen; savunmadaki duruşlarıyla taraftarların beğenisini kazandı. Özellikle Skriniar'ın ayağını iyi kullanması ve pas kalitesi F.Bahçeli futbolseverlerden tam not aldı. Son yarım saatte süre alan Talisca da tribünleri mest etti. Hazır olmamasına rağmen saha içindeki etkinliği, pozisyon alması ve attığı şutlarla dikkat çekti. 'F.Bahçeliler bu üçlü şampiyonluk yolunda büyük güç katacak' yorumlarını yaptı.