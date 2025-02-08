Transferde ortalık karışacak! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni gözdesi
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni bir transfer savaşı doğuyor. İki ezeli rakibin o futbolcuyu yakından izlediği öğrenildi. İşte detaylar...
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Arjantinli oyuncu için iki takımın da resmi teklif yapabileceği vurgulanan haberde; Benjamin'in takımdan ayrılmaya sıcak bakabileceği de belirtildi.
İki ezeli rakibin yaz kadar oyuncuyu izleyeceği öğrenildi.
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