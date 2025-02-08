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Haberler Fenerbahçe Transferde ortalık karışacak! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni gözdesi

Transferde ortalık karışacak! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni gözdesi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni bir transfer savaşı doğuyor. İki ezeli rakibin o futbolcuyu yakından izlediği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 09:44
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Transferde ortalık karışacak! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni gözdesi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Transferde ortalık karışacak! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni gözdesi

İki takımın son olarak o futbolcuyla yakından ilgilendiği ortaya çıktı.

Transferde ortalık karışacak! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni gözdesi

Portekiz medyasından Record, F.Bahçe ile G.Saray'ın Benfica'dan sağ kanat Benjamín Rollheiser ile ilgilendiğini yazdı.

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