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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Cengiz Ünder kararı! Transfer teklifi...

Fenerbahçe'den Cengiz Ünder kararı! Transfer teklifi...

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Avrupa takımlarının radarında olan Cengiz Ünder ile ilgili kararını verdi. İşte sarı lacivertlilere gelen teklif ve yönetimin yanıtı... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 10:23
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'den Cengiz Ünder kararı! Transfer teklifi...

Ara transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in takımdaki geleceği gündeme geldi.

Fenerbahçe'den Cengiz Ünder kararı! Transfer teklifi...

Gerek yaşadığı sakatlıklar gerek formsuz durumu nedeniyle Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan oyuncu için İtalya Serie A ekipleri talip olmuştu.

Fenerbahçe'den Cengiz Ünder kararı! Transfer teklifi...

Son olarak Cengiz'i renklerine bağlamak isteyen bir takıma Kadıköy yönetiminin olumsuz cevap verdiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den Cengiz Ünder kararı! Transfer teklifi...

Fransız basınından L'Equipe'nin haberine göre RC Lens, transfer pazarının son günlerinde 27 yaşındaki kanat için Fenerbahçe ile masaya oturdu.

Fenerbahçe'den Cengiz Ünder kararı! Transfer teklifi...

Sarı lacivertlilere satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunulduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den Cengiz Ünder kararı! Transfer teklifi...

Fenerbahçe yönetiminin ise konuşulan rakamları düşük bulduğu için masadan kalktığı belirtildi.

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