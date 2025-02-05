Fenerbahçe'den Cengiz Ünder kararı! Transfer teklifi...
Fenerbahçe, ara transfer döneminde Avrupa takımlarının radarında olan Cengiz Ünder ile ilgili kararını verdi. İşte sarı lacivertlilere gelen teklif ve yönetimin yanıtı... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Fransız basınından L'Equipe'nin haberine göre RC Lens, transfer pazarının son günlerinde 27 yaşındaki kanat için Fenerbahçe ile masaya oturdu.
Sarı lacivertlilere satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunulduğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe yönetiminin ise konuşulan rakamları düşük bulduğu için masadan kalktığı belirtildi.
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