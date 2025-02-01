Fenerbahçe Çaykur Rizespor mesaisini tamamladı

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idmanda Midtjylland maçında ilk 11 oynayan ve 60 dakika üzeri süre alan futbolculara rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik programlar uyguladı.

Diğer oyuncular ise salonda yapılan core çalışmasının ardından sahaya geçtiler. Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin devamında pas çalışması yapan oyuncular antrenmanı taktiksel ve bireysel programlarla tamamladı.

Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, maç saatini beklemeye başladı.