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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe 3-2 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kanarya Kadıköy'de geri döndü!

Fenerbahçe 3-2 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kanarya Kadıköy'de geri döndü!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 21:16 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 21:30
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Fenerbahçe 3-2 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kanarya Kadıköy'de geri döndü!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Sarı lacivertliler 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazandı.

Maça hızlı başlayan Rizespor 6 ve 13. dakikadalarda Ali Sowe ile öne geçti.

Sarı lacivertliler, Edind Dzeko(2) ve Youssef En Nesyri'nin golleriyle mücadeleyi kazanmayı başardı.

Fenerbahçe puanını 51'e yükseltti.

Çaykur Rizespor ise 27 puanda kaldı.

YENİ TRANSFERLER SAHNE ALDI!

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca ilk kez sarı lacivertli formayı giydi.

4 KEZ TOP DİREKTEN DÖNDÜ!

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında 4 topu direkten döndü.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin maçın 42. dakikasında attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Filip Kostic'in ortasında Milan Skriniar kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Hakem golü verirken, VAR'dan gelen uyarı sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

EN-NESYRİ GOLLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, gollerine devam etti.

Süper Lig'de son 7 maçında 10. golünü kaydeden Faslı golcü, bu süreçte kupada ve Avrupa'da da 1'er gol buldu.

Takımının son 10 resmi maçında 12. golüne ulaşan En-Nesyri, toplamda ise bu sezonki 18. golünü kaydetti.

PENALTI VAR'DAN GELDİ

Fenerbahçe'nin ilk yarının son dakikalarında kazandığı penaltı vuruşu VAR kararıyla geldi.

Müsabakanın 45+3. dakikasındaki duran top pozisyonundan Milan Skriniar, ceza sahası içinde Olawoyin'in müdahalesiyle yerde kaldı.

Hakem Burak Pakkan pozisyonu devam ettirirken, topun dışarı çıkmasıyla VAR hakemi pozisyonu izlemesi i��in çağırdı.

Monitörden pozisyonu inceleyen Pakkan, penaltı kararı verdi ve Olawoyin'i 2. sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

45+8. dakikada Edin Dzeko, penaltı vuruşunda topu filelerle buluşturdu.

DZEKO GOLLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, bu sezon ligde 12. golünü kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 golü bulunan 38 yaşındaki oyuncu, bu sezon toplamda 18. golüne ulaştı.

EN-NESYRİ FORMAYI ÇIKARDI, CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri, cezalı duruma düştü.

Karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında çıkan Faslı santrfor, 89. dakikada takımını 3-2 öne geçiren golün ardından formasını çıkardı ve sarı kart gördü.

Youssef En-Nesyri, Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

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